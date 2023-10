El CUR firmó un convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Torino

En el campus de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración institucional internacional entre las universidades que integran el Consejo Universitario Rafaelino y la Universidad Politécnica de Torino (Italia).

En el acto de firma de convenio estuvieron presentes el intendente municipal de Rafaela, Luis Castellano; cónsul general de Italia en Rosario, Dr. Marco Bocchi; el diputado por Sudamérica de la Cámara Italiana, Dr. Franco Tirelli; el rector de la Universidad Nacional de Rafaela, Rubén Ascua; el rector del Politécnico de Torino, Guido Saracco; la secretaria de Educación Municipal, Mariana Andereggen; representantes de las universidades pertenecientes al Consejo Universitario de Rafaela, miembros de la Comisión de Hermanamiento Rafaela – Fosano, de la Comunidad Educativa de la UNRaf y del Centro Comercial Industrial, entre otros.

En el inicio del evento, el rector de UNRaf, Rubén Ascua, dio la bienvenida a todos los participantes como anfitrión y en representación del Consejo Universitario Rafaelino. “Estamos complacidos de poder recibir la visita de las autoridades, encabezada por el rector del Politécnico de Torino. A su vez quiero enfatizar el trabajo que, en conjunto con la Municipalidad Rafaelina, el Consejo Universitario Rafaelino viene desarrollando en diversas áreas, en particular en el ámbito de la internacionalización. Para nosotros Piemonte e Italia tienen un significado especial, y creemos que es una muy buena oportunidad para reforzar vínculos entre las casas de estudio. Aquí las puertas están abiertas para recibir, no solo la visita de docentes y miembros del Politécnico, sino de estudiantes, que seguramente, van a tener una muy buena experiencia, en una ciudad muy parecida a la ciudad del norte de Italia”.



LA RENOVACIÓN DEL VÍNCULO

Ascua amplió su afirmación indicando: “La renovación de este convenio con el Politécnico de Torino es una reafirmación de los vínculos que tiene nuestra comunidad, a través de la coordinación de la Municipalidad de Rafaela con el Piamonte”. “Esta universidad italiana es sumamente prestigiosa, es una de las escuelas de ingeniería con mayor trayectoria en el mundo, si uno toma en cuenta que fue fundada en 1859 cuando Rafaela todavía no estaba ni en proyectos. Este nuevo convenio nos abre posibilidades para el intercambio de estudiantes como también para la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos que se puedan transmitir en nuestras carreras”.



CONVENIO ESPECÍFICO CON UNRaf

El rector de UNRaf dio a conocer más detalles del vínculo que se firmó con dicha universidad nacional. “Todas las casas de estudio de Rafaela han firmado este convenio y en particular nosotros como UNRaf dimos un primer paso en un convenio específico para el intercambio y el desarrollo en el área de Diseño Industrial, que es una de las carreras fundacionales de nuestra universidad”. El intendente, Luis Castellano, celebró la renovación del convenio ya que nuestra ciudad sigue proyectando posibilidades para mejorar su futuro. “La cooperación internacional y el trabajo del Consejo Universitario con el Politécnico de Torino ya lleva más de 12 años, y a nosotros nos sirve mucho porque es un aprendizaje conjunto. Es muy bueno poder reafirmar vínculos para seguir potenciando una carrera como la de Diseño Industrial que tiene mucha potencialidad para nuestra región, para nuestras empresas y para el futuro de Rafaela”.



AFIANZAR EL HERMANAMIENTO

“El Politécnico de Torino cuenta con una enorme trayectoria histórica y con un gran prestigio, y está instalado en la zona del Piemonte, región con la cual tenemos un hermanamiento y unas relaciones culturales y afectivas muy fuertes. Así que todo el contexto se da para poder trabajar coordinadamente. Hoy recibimos a las autoridades, fundamentalmente al Rector del Politécnico y a parte de su equipo y eso para nosotros y para ellos también, es muy importante”, completó Castellano.