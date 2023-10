Cronograma especial de servicios públicos para el fin de semana largo

En el marco de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Rafaela informa que prestará servicios diferenciados, teniendo en cuenta el establecimiento de un fin de semana largo desde el 13 hasta el 16 de octubre. En ese sentido, la recolección domiciliaria de residuos se realizará según el siguiente detalle:

* Jueves 12, SIN RECOLECCIÓN.

* Viernes 13, NO RECUPERABLES.

* Sábado 14, SIN RECOLECCIÓN.

* Domingo 15, SIN RECOLECCIÓN.

* Lunes 16, RECUPERABLES.

En cuanto a los residuos de patios, la recolección correspondiente al sector 3 (barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora) se llevará adelante el lunes 16 por la noche.

Asimismo, el transporte público de pasajeros no circulará los días viernes 13 y lunes 16; en tanto que el servicio 147 Rafaela Responde funcionará únicamente a través del contestador automático desde el viernes 13 al lunes 16.

A su vez, el Eco Punto, ubicado frente al Cementerio Municipal, funcionará en su horario habitual, de 8:00 a 19:00, durante los días viernes 13, sábado 14 y lunes 16.

Con respecto al Complejo Ambiental Rafaela - Relleno Sanitario, sito en Camino Público Nº 20, permanecerá cerrado los días viernes 13 y lunes 16. En tanto que abrirá sus puertas el sábado 14 de 7:00 a 12:30.

Además, el Cementerio tendrá su ingreso habilitado de 7:30 a 19:30. Sin embargo, la oficina administrativa estará cerrada. No obstante ello, se mantendrán guardias mínimas en caso de sepelio.

Finalmente, se estableció que la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará los días viernes 13 y lunes 16. Asimismo, el servicio estará en funcionamiento el sábado 14 de 8:00 a 12:00.