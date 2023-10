Operativo de repatriación de argentinos que viven en Israel

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El gobierno nacional puso en marcha ayer el operativo para repatriar a los 713 ciudadanos argentinos que hasta el momento solicitaron volver al país en medio de la guerra que se desató en Israel tras los ataques de Hamas.

El Hércules C130 partió pasado el mediodía desde la base de El Palomar rumbo a Tel Aviv, con escalas previas en Brasil y Chipre.

El plan consiste en una vez en Israel realizar puentes aéreos hasta Roma, desde donde los argentinos podrán abordar vuelos de línea rumbo a Buenos Aires, ya que en Tel Aviv se cancelaron todos los servicios comerciales.

El operativo está a cargo del comandante operacional Jorge Fabián Barredo, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien detalló que el avión C130 Hércules llegará hoy a Medio Oriente, tras una serie de escalas.

A partir de su aterrizaje en Chipre, la aeronave comenzará a realizar mañana los traslados desde Tel Aviv hacia Roma, donde se montará "un lugar de acogida temporaria", explicó Berredo.

"Estimamos tres puentes aéreos por día, a razón de 210 personas, finalizando entre sábado y domingo, teniéndolos ya en la zona de acogida segura en Roma para traerlos al país", detalló.

Tras indicar que la Cancillería es "la encargada de establecer las prioridades de vuelo y quiénes embarcan en cada uno", Berredo manifestó que la tarea "no deja de ser una operación militar conjunta".

En ese sentido agregó que "participa la Fuerza Aérea a través de sus aviones de transporte estratégico, los agregados militares de Defensa que se encuentran actualmente en Tel Aviv y en Roma, para conectar zona de embarque y en Roma operar un lugar de acogida temporaria para desde allí trasladar a los conciudadanos que van a ser evacuados de Tel Aviv por Aerolíneas Argentinas".

Se espera realizar un total de nueve puentes, aunque no descartan que haya que hacer más si llega a haber más población argentina que desee salir de la zona.

"Dios mediante, el fin de semana ya estarán todos sanos y salvos en Roma", expresó.

Al ser consultado sobre por qué se harán estos vuelos con un Hércules y no con aviones de Aerolíneas Argentinas, precisó: "Estamos entrando en un aeropuerto que está en zona de guerra y el C130 es el mejor sistema de armas, el más versátil, el que mayor capacidad de respuesta tiene para entrar".

Además, advirtió que la situación puede obligar a las autoridades militares y diplomáticas "a tomar decisiones sobre la marcha".

"Estamos concentrados en esta primera respuesta. Esta organización requiere de un montón de coordinaciones y demás. Tenemos muy presentes los riesgos, los estamos evaluando, pero no podemos dejar de lado que hay más de 700 argentinos esperando que nosotros lleguemos. Nuestros hombres de armas tienen ese compromiso", concluyó.