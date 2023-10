Patricia Bullrich, muy dura con Milei y Massa

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), afirmó ayer que el postulante Javier Milei, de La Libertad Avanza, está prendiendo "más fuego para que el país explote" en medio de una crisis cambiaria y acusó al ministro Sergio Massa, de tomar "medidas irresponsables".

"No queremos más medidas irresponsables como está tomando el ministro de Economía en este momento en el Congreso de la Nación", apuntó Bullrich en relación a la figura del candidato de Unión por la Patria, al tiempo que sostuvo que Milei está prendiendo "más fuego para que el país explote" en una situación difícil por la escalada del dólar.

La ex ministra de Seguridad estuvo acompañada por su principal referente económico, Carlos Melconian; la diputada nacional, María Eugenia Vidal; y el candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti. .

También estuvieron el candidato a vicepresidente Luis Petri; y los diputados nacionales Martín Tetaz, Cristian Ritondo, José Luis Espert y Mario Negri.

En ese marco, la ex titular del PRO manifestó que la sociedad debe estar "con bronca" por las afirmaciones de Milei, quien calificó al peso argentino de "excremento" luego de que sugirió evitar las colocaciones en plazo fijo.

"El candidato Milei lo que dice es: 'prendo más el fuego, le pongo más chispas, para que el país explote', yo creo que ningún argentino quiere que el país explote", aseguró Bullrich.

A su vez, en un contexto caliente por la suba de la divisa estadounidense que ayer superó los $1.010 para la venta, Bullrich explicó que el ministro de Economía "está profundizando" la crisis cambiaria.

"Que no vaya a buscar responsables fuera de él (Massa). Si quiere meter preso a alguien, se tiene que meter preso a sí mismo porque está generando esta crisis", arremetió la candidata de Juntos por el Cambio.

Y también acusó al libertario de "llamar a dolarizar" para llevar adelante su idea "aunque 46 millones de argentinos pierdan salario; nosotros no queremos que los argentinos pierdan más, porque la angustia social es profunda", cerró Bullrich.

En este sentido, el principal referente económico del espacio opositor, Carlos Melconian, le dijo a los periodistas presentes que Sergio Massa "se puso 100% el overol de candidato y cero el de ministro en los últimos 30 días; ahí vinieron todas estas cuestiones vinculadas al derrape fiscal y monetario", sostuvo el economista.

En esa línea, Melconian también cargó contra Milei: "En medio de su egocentrismo, aparece esta persona que cree en su paper teórico sobre dolarización. Cuanto más alto sea el dólar, más le conviene. No tiene para dolarizar, porque no hay reservas", explicó.

Por su parte, otro de los dirigentes presentes que dialogó con la prensa fue el diputado nacional, Cristian Ritondo, quien coincidió con el diagnóstico de la candidata presidencial del espacio cuando calificó al Gobierno nacional y a Javier Milei de "irresponsables" por el aumento de la inflación.

"Tienen que dejar de jugar a los autitos chocadores para entender que en el medio están los argentinos", afirmó otro de los referentes de Juntos por el Cambio.