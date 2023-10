"Todo el año se laburó para llegar a esto"

(Por Darío Gutiérrez). "Sería hermoso coronar el año llegando a poder meterse en la clasificación. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Mientras la luz esté ahí en el fondo nosotros vamos a ir hasta el final igual, ya se cumplió el objetivo, el más importante y ahora este pasa a ser tan importante como ese". El que expresa el concepto con mezcla de ilusión y conformismo por la misión cumplida a la vez, es Agustín Grinovero. La gran figura del León el domingo en Salta frente a Juventud Antoniana, donde se logró el primer triunfo de visitante y a la vez garantizar la permanencia en el Federal A.

El arquero entrerriano, de 1m83 de estatura, fue una fiera bajo los tres palos tapando varias pelotas de gol del rival y sosteniendo un triunfo que luego terminaría siendo abultado, aunque sin esperarse el 3 a 0 de acuerdo al trámite. Pero claro, para eso tuvo que ver Grinovero.

"Si, la verdad, obviamente contento por el grupo, el equipo, por el club, todo el año se laburó bastante para llegar a esto. La victoria de visitante llegó en el momento justo, la buscamos siempre, pero por algunos detalles o lo que sea no se nos iba dando, pero llegó cuando mas la necesitamos", mencionó sobre esa gran satisfacción.

En cuanto a cómo se había visto en su performance ante tantas intervenciones, puntualizó que "nosotros sabíamos que ellos iban a salir con una predisposición de presionar, de asfixiarnos en nuestro campo. Nos defendimos bastante bien, cuando me tocó actuar respondí, contento por eso y mas que nada por la defensa, porque nosotros los obligamos a que ellos erren sus oportunidades".

Recordemos que Agustín llegó a calle Ayacucho a préstamo desde Atlético, con el antecedente de algunos partidos en la Primera Nacional en 2021, pero sin mucha continuidad. Inclusive recién tuvo la oportunidad de ser titular en la quinta fecha ante Gimnasia y Tiro (triunfo 2 a 1) y luego siguió atajando todo el año, hasta en la Copa Santa Fe.

"La verdad que desde el primer día que llegué me sentí muy cómodo, en el club me hicieron sentir así tanto la gente, compañeros, el grupo, todos muy predispuestos siempre a trabajar, con gran compañerismo y eso se vio reflejado dentro de la cancha. En lo personal de igual modo contento, agradecido porque pude sumar bastantes minutos que es por lo cual decidí venir a jugar a 9 de Julio, para empezar a tener rodaje. Ahora seguir y no conformarme con esto", expresó casi como un balance sobre su estadía.

El oriundo de Cerrito, que dio sus primeros pasos en Unión Agrarios de esa localidad cercana a Paraná y que llegó a Atlético para jugar en quinta división, confió que se hizo arquero a los 10-11 años luego de alternar el puesto en infantiles y que ya no lo cambió más. Luego de culminar la participación con 9 de Julio en el Federal A debe retornar a la Crema, aunque para eso habrá tiempo. "Si, tengo que ver, analizar después sobre mi futuro. Por lo pronto voy a enfocarme en estos dos últimos partidos y dar lo mejor para este objetivo en el que aún tenemos la posibilidad".