Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

* El pasado sábado 7 el Club de Abuelos de calle Palmieri llevó a cabo su tradicional cena-baile con la animación musical de Lucio de La Pachanga y Juan Góngora en voz. El menú degustado consistió en choricito, pollo al horno con ensalada rusa, postre helado y alfajor con café de trasnoche. Con salón totalmente cubierto y pista a pleno se bailó hasta las 3 de la mañana. Finalizado el evento mucha gente agradeció a los dirigentes por la excelente fiesta vivida.

La próxima cena-baile será anunciada más adelante dado que la fecha del 21 de octubre es previa a las elecciones y seguramente el Club no será autorizado a llevarla a cabo por las normas electorales. En virtud de ello las cena-baile volverían el sábado 4 de noviembre con la animación de Javier y Los Reyes del Ritmo de San Francisco.



CLUB DE ABUELOS UNIDOS

* El Club de Abuelos Unidos ha programado para el próximo sábado 14 de octubre, la realización de una cena y baile con la animación de Agrupación Gerardo. El encuentro social, como es habitual, se llevará a cabo en su sede de Casabella y Chacabuco. A los asistentes se les recomienda asistir con vajilla completa. La reserva de tarjetas podrá efectuarse a los teléfonos 434947; 434008; 423992 y 422681.



CALENDARIO DE PAGOS

DE OCTUBRE DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informó el calendario de pagos de octubre 2023 para jubilados, pensionados, y Pensiones No Contributivas (PNC).

Durante el décimo mes del año, los primeros dos grupos que perciben el haber mínimo recibirán además la segunda cuota del refuerzo de $ 37.000. Por otra parte, aquellos mayores de 60 años y afiliados al PAMI recibirán el primero tramo del bono de $ 45.000 a pagarse este mes, noviembre y diciembre.

Se recuerda que el haber mínimo pasó de $ 70.962 a $ 87.460 y se mantendrá en este valor hasta noviembre.

* Jubilaciones y pensiones que NO superen un haber mínimo de $ 87.460:

- DNI terminados en 0: lunes 9 de octubre

- DNI terminados en 1: martes 10 de octubre

- DNI terminados en 2: miércoles 11 de octubre

- DNI terminados en 3: jueves 12 de octubre

- DNI terminados en 4: martes 17 de octubre

- DNI terminados en 5: miércoles 18 de octubre

- DNI terminados en 6: jueves 19 de octubre

- DNI terminados en 7: viernes 20 de octubre

- DNI terminados en 8: lunes 23 de octubre

- DNI terminados en 9: martes 24 de octubre

* Jubilaciones y pensiones que SI superen un haber mínimo de $ 87.460:

- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de octubre



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.