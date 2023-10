La Escuela 530 de Rodeo Chico celebró los 75 años

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Y fue muy conmovedor la cantidad de gente que volvió a recorrer los polvorientos caminos para llegar hasta la Escuela N° 530 Libertador Gral. José de San Martín en el paraje rural denominado Rodeo Chico, en el extremo noroeste del distrito Humberto I. Allí, el sábado 7 una multitud se reunió para celebrar los 75 años de vida, donde estuvieron referentes educativos, directores que han pasado, exalumnos de lugares muy distantes y la suerte de haber tenido a primeros alumnos que concurrieron a la escuela: Elías Graffione, Vedia Graffione, Nilda Icasuriaga, René Galopppe y Marta Zinger.

Sin dudas fue un acto muy emotivo porque hubo recuerdos para la formadora de la educación de la zona, primera maestra (recién recibida) Dilma Graffione quien comenzó la aventura educativa en un primer galpón (propiedad de sus padres) que sirvió de marco de la educación, en marzo de 1948. Después todo continuó con la inauguración de la nueva escuela cuando terminaba la década del 60, instalada en una porción de tierra donada por Bautista y Anselmo Graffione, lugar donde se encuentra actualmente.

Algunos exalumnos y colaboradores llevaron adelante una representación escénica donde lograron reunir varios elementos y personajes que recordaron aquellos días de entonces. Por ejemplo, la tradicional volanta con capota tirada por dos caballos, con padres y alumnos fue la encargada de presentarse y lograr la sorpresa, también cuando varias maestras y directores, junto con ex alumnos empezaron a mezclarse entre los asistentes. Algo muy bonito para los propios y extraños que permanecieron atentos y respondieron con aplausos.

La directora del establecimiento, Silvina Ruffini, agradeció a todos los que como hace muchos años, siguen estando atentos a las necesidades de la Escuela. A los que colaboraron con la organización de la fiesta; al presidente de la Comuna Mauro Gilabert; al senador Alcides Calvo; a la Regional III de Educación de Rafaela por el acompañamiento; al comercio que también se hizo presente y a todos los que ofrecieron su presencia en el acto. Silvina Ruffini culminó sus palabras diciendo: “aquí en esta escuela y durante todos los tiempos no solo se transmiten conocimientos, sino también valores esenciales que moldean el carácter y el futuro de nuestros niños. Esta escuela guarda entre sus paredes la historia de cada uno, bellos momentos de aquél tiempo dorado de la niñez que no ha de volver, con guardapolvos blancos y el corazón encendido de alegrías, de ilusiones”.

También saludó el presidente comunal Mauro Gilabert y la coordinadora Pedagógica de Nivel Inicial, Primario y Educación Especial Cecilia Perini. Cabe señalar que también estuvieron presentes la supervisora de Educación Primaria Sección B Silvina Boiko; el supervisor de Taller Manual Edgardo Pic, además exsupervisoras Claudia Smith y M. Eugenio Biondi; equipos directivos de escuelas primarias y de nivel inicial Región III; la Jueza Comunitaria Dra. María Belén Peretto.

Antes de la culminación, el Padre Claudio Badino impartió la bendición a las placas de recuerdo y al establecimiento por la fiesta.

Todo culminó con una cena, donde los exalumnos, exdirectores y los invitados especiales se llevaron un grato recuerdo de los 75 años de la escuela.