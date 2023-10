La oposición cuestionó al Gobierno y Massa cargó muy duro contra Milei

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, salió ayer a responderle a su contrincante Javier Milei sobre retirar el dinero de los bancos y consideró que los libertarios son "una manga de irresponsables".

El candidato de la Libertad Avanza, Javiel Milei, desalentó la renovación de plazos fijos, mientras el dólar sufre una nueva escalada que lo instaló por encima de los $900. "Jamás en pesos", contestó al ser consultado sobre qué le recomendaría a un ahorrista que le vence un plazo fijo por estos días.

"Es grave no plantear en el debate y al otro día salir en los medios, de manera irresponsable, con la misma irresponsabilidad con la que plantea la ruptura de la relación con China, el segundo socio comercial de la Argentina. Si rompen con Brasil y China prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas, ya no va a ser una transición, va a ser el final", advirtió Massa.

Al participar junto al embajador en Brasil, Daniel Scioli, de la presentación de su libro, el ministro continuó: "Pero, además, agitar, decirle a la gente saquen los depósitos... yo cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo, porque esta irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro".

El arco político opositor se pronunció contra el Gobierno nacional y, puntualmente, contra el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. El referente del PRO, y eventual canciller de Patricia Bullrich, Federico Pinedo, calificó como irresponsable las medidas de Massa y lanzó desde su cuenta de X: "Irresponsabilidad. Massa pone dolar soja a $450 y Milei puso el dólar a $970. En el medio, los argentinos amenazados por su hiperinflación".

El presidente del bloque de Unión Cívica Radical en Diputados, Mario Negri, apuntó contra el libertario Javier Milei: "Hace una semana decía cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar". "Hoy acaba de recomendar no renovar los plazos fijos y promoviendo una corrida bancaria que nos lleve YA a la HIPERINFLACIÓN", continuó el cordobés y referente de la UCR.

En esa línea, Milei también se expresó a través de la red social de Elon Musk: "Lo venimos diciendo hace tiempo. Este modelo que defienden los políticos no va mas. Estamos frente a las puertas de la peor crisis de la Historia argentina". "Lo que estamos viendo con la inflación, el dólar y demás son los efectos de un modelo económico que empobrece a los argentinos y sólo beneficia a los políticos. Los argentinos necesitamos un cambio urgente", escribió Milei. (NA)