El dólar "blue" marcó un nuevo récord, de $945, y la brecha trepó al 170%

El dólar "blue" alcanzó ayer un nuevo récord en la "city" porteña, al subir 65 pesos en un solo día y completar la jornada en $945. En lo que va del mes, la divisa marginal se encareció más de un 18%, aumentando $142 desde los $803 en los que culminó septiembre.

El Banco Central, por su parte, cerró el día en modo vendedor por 70 millones de dólares y acumula durante un octubre un rojo de US$ 246 millones. Cuando solo restan siete jornadas hábiles para los comicios generales del 22 de octubre próximo, la dolarización de carteras, la incertidumbre electoral, la cantidad de pesos que se están volcando en la calle con los distintas medidas que tomó el Gobierno y las recomendaciones del candidato presidencial Javier Milei sobre "no quedarse en pesos" con los plazos fijos que se vencen, crearon una fórmula perfecta para que la cotización del billete estadounidense se dispare este mes.

Adicionalmente, en esta jornada se sintió el impacto del estreno del nuevo "parking" para los bonos que implementó la Comisión Nacional de Valores (CNV) como nuevas trabas para operar en el Contado con Liquidación, el ataque terrorista que sufrió Israel y la falta de operaciones en el mercado de bonos en los Estados Unidos por un feriado.

De esta forma, en la primera jornada semanal el dólar "blue" se encareció un 7,39%, mientras en lo que corre de octubre el incremento significó una suba de 18,13%. La brecha con respecto al dólar mayorista -que sigue congelado en $350- escaló al 170%.

Por su parte, los dólares financieros siguieron al "blue" y acompañaron las altas. El dólar MEP mediante la compraventa de bonos AL30, segmento donde interviene diariamente el Banco Central (BCRA) para intentar contener su precio, hoy se cotizó en los $851,15. Son $30 más que el viernes (+3,8%).

Con bonos GD30, mecanismo en donde la CNV aumentó el viernes pasado el "parking" a cinco días para desalentar la demanda, subió $13 y alcanzó los $825,38 (+1,2%). No obstante, en las primeras negociaciones del día, llegó a tocar los $871, dando cuenta de la volatilidad que atraviesa el mercado cambiario.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) "libre", mediante la compraventa de cedears, avanzó $5 y se negoció a $897,12 (0,6%).

En este caso, para intentar aumentar la oferta de divisas y que el precio no se vea tan presionado, en las últimas semanas el Gobierno reglamentó que un 25% de las exportaciones del agro (dólar soja) y del sector petrolero (dólar Vaca Muerta) puede liquidarse en esta plaza. Próximamente, se sumaría también el dólar pyme.

En tanto, el dólar mayorista operó en los $350,10, valor que el BCRA busca sostener hasta fines de octubre, mientras que el dólar minorista en los bancos se cotizó en $365,50.

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAIS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 5% a cuenta de Bienes Personales- se cotizó en $657,90.

En este contexto de incertidumbre y volatilidad, el Banco Central emitió un comunicado para calmar los mercados.

Aseguró que el sistema financiero presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsión, señaló su titular Miguel Pesce.

A pesar de eso el dólar blue se volvió a disparar en la jornada, en la que cruzó por primera vez la barrera de los $900, para cerrar a 945, su nuevo récord nominal. Así la diferencia del billete paralelo con el tipo de cambio oficial saltó al 170% y superó los niveles de julio de 2022, tras la renuncia del entonces ministro de economía, Martín Guzmán. (NA)