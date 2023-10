El Concejo trató el traslado de Acerma y Menara hacia la zona oeste de la ciudad

Con una agenda temática variada, el Concejo Municipal dio ayer despacho a cinco proyectos, entre los que se destacan la ordenanza relacionada al Convenio que la Municipalidad de Rafaela firmó con las empresas Acerma S.A., Menara Construcciones y Menara Corralón S.A. para que trasladen sus instalaciones a un predio de 49 hectáreas ubicado en la intersección de Ruta 70 y la Variante de la Ruta Nacional Nº 34.

En su considerando, la iniciativa sostiene “que las empresas manifiestan a la Municipalidad de Rafaela la intención de iniciar el traslado gradual de sus plantas de producción y comercialización localizadas en terrenos dispersos en la planta urbana, hacia el Catastro Nº 29.865, Concesiones Nº 307 y 323, ubicado en zona rural frente a la Variante Rafaela de la Ruta Nacional N°34”, y “requieren mayor superficie de desarrollo de su planta para distribuir adecuadamente cada sector facilitando la expansión segura de la actividad”. También se aclara que “dichas empresas actualmente poseen un impacto negativo en el sector de implantación vinculado principalmente con el tránsito de gran porte”. Cabe consignar que las empresas del grupo Menara se encuentran en avenida Italia, hacia el norte de avenida Brasil, y también sobre Cerdán.

A través de la ordenanza se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar la factibilidad para la localización de dichas empresas en el predio de 49 hectáreas que poseen en la zona. Hay un solo pedido de eximición, el que se lee en el artículo 3°: “Se solicita se exima al Catastro Nº 29.865, ubicado en las Concesiones Nros. 307 - 323 de la restricción administrativa (prohibición de efectuar construcciones -"non edificandi)".

Al respecto, el concejal Martín Racca señaló que “la única restricción es del non edificandi de 250 metros y como prestación, se dona una maquinaria para el reciclado de mampostería y desechos de construcción para ser reutilizados, el lugar es la esquina de la Ruta 70 y la Variante; tienen todas las condiciones para mudarse salvo por el non edificandi que está en la intersección de las mismas, y es lo que tendríamos que exceptuar”. Esto queda reflejado en el artículo 4° de esta manera: “se agradece a la firma Acerma S.A. la donación de una máquina trituradora de mampostería o escombros de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la Cláusula Décima Segunda del Convenio Urbanístico que se refrenda, para ser destinada al Complejo Ambiental Rafaela para reciclaje y reutilización de materiales”.

Otro de los proyectos que recibió despacho, es el que autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda a disponer gratuitamente a favor de la Municipalidad de Rafaela, una fracción de terreno de su propiedad que se individualiza en el plano de mensura respectivo Nº 164222/2012 como Lote 1 de la manzana 1 de la concesión 186 de esta ciudad de Rafaela. Esto porque dentro de las atribuciones del IMV, no se encuentra prevista la facultad de donar bienes que conformen su patrimonio, razón por la cual el Concejo Municipal de Rafaela, deberá autorizar previamente al IMV a realizar dicho acto jurídico. La propiedad será utilizada para que se implemente allí el Programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos, el cual surge a través de un convenio que firma la Municipalidad de Rafaela con la Red de Políticas Públicas, según lo informó el concejal Juan Senn que forma parte, junto a la concejal Alejandra Sagardoy, de la Comisión de Salud Animal creada en mayo de este año. Para el jueves, y con el fin de delimitar el alcance de dicha ordenanza, la segunda oración del considerando que expresa que la donación sería destinada a “uso comunitario”, será modificada con su destino específico.

Por otra parte, se dio despacho al proyecto de ordenanza a través del cual se refrenda el Decreto N.º 55.337 que otorga la Concesión de los Lotes N.º 5 y N.º 6 del Parque Tecnológico de Reciclado de Rafaela a la firma Biopaz S.A., para ser destinado a la actividad de gestión y tratamiento de envases de agroquímicos y sus líquidos residuales y valoración de residuos plásticos con fines diversos. Cabe aclarar que en la apertura de sobres llevada a cabo el 2 de junio del corriente año, se presentó, además de Biopaz S.A., la firma DPM S.A., quedando adjudicada la primera. “La firma se instalará en el relleno sanitario para el tratamiento y disposición final de los envases de agroquímicos que hoy generan un problema bastante importante”, expresó Racca, quien aseguró que para el jueves ampliará la información.

En tanto, el proyecto de resolución que recibió despacho, fue el impulsado por las concejalas Brenda Vimo (Juntos) y Alejandra Sagardoy (Juntos por el Cambio), que propone declarar de "Interés Cultural Municipal" a la Universidad para la Mediana y Tercera Edad "Olga Cossettini" del Grupo P.A.S. II (Programa de acción integral) por cumplir 30 años en la ciudad de Rafaela. En su artículo 2°, el proyecto destaca la labor desarrollada por U.M.T.E a lo largo de todos estos años a la cultura, educación no formal, permanente y acompañamiento de los adultos mayores.

“Que en el año 1993 se crea la U.M.T.E, siendo la primera UNI 3 en la provincia de Santa Fe y comienza sus actividades en ámbitos de la UTN de Rafaela”, y que “la gran trayectoria de esta institución educativa dentro de la ciudad, hace necesario que este Concejo la acompañe y reconozca”, dice en los considerandos.



INTERVENCIÓN SOBRE

CALLE ACTIS

También fue tratada la minuta de comunicación presentada por el bloque Juntos por el Cambio, en la que sus integrantes solicitan al Ejecutivo que a través del área que corresponda se analice llevar adelante la intervención necesaria sobre la calle Rafael Actis del barrio Pizzurno. El pedido, específicamente, hace referencia al tramo comprendido entre bulevar Hipólito Yrigoyen y Constitución para que se evalúe el sentido de circulación de la misma quedando como única mano de oeste a este.

“Este pedido tiene por objeto mejorar la circulación sobre la calle mencionada y evitar los accidentes de tránsito que son frecuentes en la intersección con las calles Constitución, Alfonsina Storni, Saavedra y Sargento Cabral. Es un sector con alto flujo de tránsito que comunica los barrios Pizzurno, El Bosque y La Cañada con la zona céntrica de la ciudad. En la intersección de Rafael Actis y Alfonsina Storni se encuentra el Skate Park Rafaela, lugar donde concurren niños, jóvenes y familias, siendo una acción que favorece la circulación y seguridad del lugar", sostiene en sus fundamentos.

El concejal Ceferino Mondino advirtió que “la intersección del Skate Park entre Alfonsina Storni y Actis es peligrosísima, hay accidentes porque vienen de los dos lados, la calle no puede ser ida y vuelta, es urgente darle un solo sentido”.