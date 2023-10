Medrán, el nuevo ‘golpe’ que recibió su equipo y la rápida reacción que debe dar

Atlético de Rafaela, que venía de sufrir un mazazo ante Chaco For Ever, volvió a tener una pobre producción y perdió en su visita a Mitre de Santiago del Estero. Sumó su tercera derrota seguida y el cierre de la fase regular de la Primera Nacional 2023 ya no es lo que era.



Lejos de su mejor versión, la producción futbolística volvió a ser muy pobre y los interrogantes ganan la escena en días donde la definición del torneo está a flor de piel.



Con la derrota 2-1 ante el elenco santiagueño, la ‘Crema’ perdió el cuarto lugar de las posiciones de la zona B y ya no depende de sí para recuperar dicha posición de privilegio, la cual le traería beneficios en el reducido por el segundo ascenso.



El resultado, sin lugar a dudas, duele. Nadie quiere perder. Pero lo que preocupa, tras estas últimas presentaciones, es el rendimiento que tiene el equipo en épocas en donde equivocarse o no estar al 100x100 no son opciones.



Y es algo que el entrenador, Ezequiel Medrán, parece tener bien en claro: “Tenemos que encontrar la solución rápidamente en este tramo final porque no podemos competir de esta manera”. Y fue totalmente sincero: “Hemos bajado el rendimiento, tenemos que encontrar nuevamente el camino, tenemos que charlarlo en profundidad. Son los mismos chicos que han logrado meter a Atlético de Rafaela todo el año en zona de reducido, en un lugar expectante y en este tramo final, las sensaciones que tuvimos con Chaco y Mitre, no fueron buenas. Son partidos de detalles, cometimos errores que nos costaron caros”.



Más sobre la conferencia de prensa de Medrán:



-¿Cuál es el primer análisis que hacen de esta nueva derrota?



-No es lo que vinimos a buscar, queríamos el triunfo, trabajar el partido. El primer tiempo nos sentimos muy incómodos, nos costó realmente entrar en juego, ellos sacaron provecho de no plantarnos bien en campo rival, aprovecharon sus momentos, tal vez sin grandes situaciones pero las que tuvieron fue con la capacidad de hacer el gol. El segundo gol hizo cuesta arriba el partido.

No es la manera que veníamos compitiendo, lo que el equipo demostró a lo largo del torneo con solidez, compromiso, sin darle lugar al rival, aprovechar los momentos del partido y nos estaba costando. Lo hablamos en el vestuario y en el ST nos plantamos mejor, tuvimos las situaciones como para llegar al descuento, después para empatarlo pero no se pudo dar y ahora, rápidamente, a trabajar en lo que viene”.



-¿Qué buscaron con los cambios realizados?



-Buscamos frescura, un poco más de profundidad. Nosotros tenemos que obligar al equipo rival a cometer errores, había que presionar un poquito más arriba, encontrar juego por las bandas y terminar por dentro, esa fue la idea. En el ST lo hicimos de mejor manera, hemos generado situaciones claras como para luego empatar pero no se terminó dando. El resultado duele, sobre todo por la manera en la que competimos en el PT.



-¿Y ahora…?



-Hay que hacer una fuerte reflexión de lo que es el tramo final del torneo, de la manera que estamos jugando porque se vienen momentos decisivos.

Sabíamos que con un punto más teníamos la posibilidad de asegurar los octavos de final en casa y ahora ya no depende de nosotros. Desde lo futbolístico, el dolor de la derrota y desde lo emocional, sabemos que queremos más, tenemos otras intenciones, duele.



-Se cometieron errores y se falló en la generación. ¿Fue virtud de Mitre o una mala tarde de ustedes?



-Hay un gran mérito de Mitre pero nosotros no competimos de la manera en que teníamos que competir. Eso lo tenemos claro, le dimos lugar a un equipo que viene en alza, compitiendo bien y buscando meterse en el reducido y demostró que está a la altura.