San Jerónimo Norte recibió a Los Troncos

Por Víctor Hugo Fux



Con más de 130 pilotos inscriptos y un marco espectacular en el circuito del Motor Club de la localidad de San Jerónimo Norte se desarrolló el "Premio Precoronación" de Los Troncos.

Juzgamos oportuno destacar que a raíz del interés que despertó esta carrera, prácticamente se vieron desbordadas todas las comodidades del predio, tanto aquellas destinadas al público, como los generosos espacios que dispone la institución para el estacionamiento vehicular.

En lo estrictamente deportivo, Brian Perino logró imponerse en la categoría Fórmula; José Gamboa hizo lo propio en TC 2000; Pablo Gieco (final A) y Nahuel Reinoso (final B) fueron ganadores en Promocional; Alejandro Messa venció en Turismo A; Joaquín Salzmann festejó en Turismo B; Yoel Amweg inscribió su nombre al tope del clasificador en Turismo C y el representante local Brian Yacib marcó el ritmo en TC 4000.

La actividad en pista tuvo su anticipo el sábado con los entrenamientos y se completó el domingo con las series y finales de las siete categorías, las que arrojaron los siguientes resultados:



Fórmula: 1° Brian Perino; 2° Rubén Coll; 3° Leonel López; 4° Hernán Merki; 5° Ariel Correnti; 6° Roberto Peralta; 7° Sergio Gamarra; 8° Ricardo Lehber; 9° Joaquín Salzmann y 10° José Belinde.



TC 2000: 1° José Gamboa; 2° Matías Beckmann; 3° Lisandro Boxler; 4° Alex Werner; 5° Víctor Schurrer; 6° Javier Giliberto; 7° Ricardo Meier; 8° Nicolás Rojas; 9° Conrado Giliberto y 10° Alexis Longoni.



Promocional (final A): 1° Pablo Gieco; 2° Darío Rainaudi; 3° Pablo Ferace; 4° Diego Gariglio; 5° Marcos Menossi; 6° Jonatan Fux; 7° Martín Druetta; 8° Fabián Buffa; 9° Nicolás Nicoli y 10° Alejandro Saucedo.



Promocional (final B): 1° Nahuel Reinoso; 2° Martín Rolando; 3° Ariel Lucero; 4° Leonardo Charlo; 5° Pablo Aranda; 6° Juan Manuel Demaría; 7° Javier Degiorgio; 8° Cristian Juárez; 9° Mauro Díaz y 10° José María Graglia.



Turismo A: 1° Alejandro Messa; 2° Ezequiel Blatter; 3° Alejandro Amico; 4° Axel Lederhos; 5° Rogelio Miguelez; 6° Juan Cladera; 7° Emanuel Ceragioli; 8° Federico Kuzmicz y 9° José Luis Vargas.



Turismo B: 1° Joaquín Salzmann; 2° José Luis Nagel; 3° Carlos Moreyra; 4° Matías Fux; 5° Aníbal Ratque; 6° Daniel Muratore; 7° José Llull; 8° Abel Amherdt; 9° Alberto Puebla y 10° Eduardo Ruffino.



Turismo C: 1° Yoel Amweg; 2° Omar Rivera; 3° Nicolás Ricca; 4° Guillermo Giraldotti; 5° Matías Maldini; 6° Diego Omedes; 7° Daniel Rolle y 8° Sebastián Schurrer.



TC 4000: 1° Brian Yacob; 2° Alejo Huber; 3° Walter Werner; 4° Guillermo Schuck; 5° Cristian Theytaz; 6° Federico Gesse; 7° Agustín Galiano; 8° Francisco Theytaz; 9° Danilo Cacciolatto y 10° Marcos Engler.



ÚLTIMA FECHA

Tomando como referencia lo observado a lo largo de la actual temporada, está claro que la disputa del "Premio Coronación" se estará llevando a cabo en uno de los dos escenarios que se utilizaron en el Torneo Oficial 2023.

Hasta el momento no está definido en qué circuito se disputará esa prueba, que marcará el cierre de otro excelente año para la categoría Los Troncos.

Por tratarse de una competencia definitoria, se espera una masiva concurrencia de espectadores, motivo por el que organizar el evento sería una inmejorable opción para quien asuma el compromiso de llevarlo adelante.

De acuerdo con las informaciones recogidas por este medio, tanto el Motor Club de San Jerónimo Norte como Los Toboganes de Esperanza, tendrían similares posibilidades de servir de marco a una prueba que marcará un cierre particularmente atractivo de Los Troncos, que viene teniendo un desarrollo exitoso de su calendario.

Es probable que esta misma semana pueda conocerse la sede de esa última competencia, en la que se estarán definiendo los títulos en algunas de las categorías.