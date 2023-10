Castellano evaluó avances de las obras del programa “315 lotes para vivienda”

El intendente Luis Castellano y el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Marcelo Riberi, recorrieron ayer el sector que ocupan los terrenos del programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda” para observar el avance de las obras de infraestructura que se vienen llevando adelante.

Al respecto, el intendente destacó que “este es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace varios años con el Instituto Municipal de la Vivienda. Es un proyecto gestionado a nivel nacional para cuya concreción hubo que viajar muchas veces, presentarlo, corregirlo y empujar para que sea posible el financiamiento”.

El mandatario expresó que “315 lotes son una importante cantidad, pero, con el déficit habitacional que tiene la ciudad, -lo vimos con las inscripciones- parece poco”. No obstante manifestó que “hay que seguir trabajando en esto porque la verdad es que si hoy una familia profesional, trabajadora quiere comprarse un lote o una vivienda a través del sector privado es imposible” y señaló que ”no hay financiamiento y los costos están tremendamente altos, incluso, en dólares. Entonces, yo creo que el Estado en general -hablo del Municipio, del Instituto Municipal de la Vivienda, de la Provincia y de la Nación- aparecemos como la única posible respuesta ante una demanda que tiene que ser absorbida por mayor cantidad de gente” y agregó que “es necesario pensar en un futuro en donde el sector privado también empiece a hacer convenios y sea parte de la solución”.

Castellano remarcó el trabajo planificado que llevó a la conformación de una importante urbanización en esa parte del sector Norte con el Barrio 42 al que se suma el programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda”. En esa línea, el intendente subrayó que no es lo único que desde su gestión se viene desarrollando en nuestra ciudad en materia de unidades habitacionales: ”Estamos construyendo 48 departamentos en el barrio San José -frente al nuevo Hospital Regional-, 28 viviendas en el barrio 2 de Abril y 10 en el barrio Mora. A eso se suman todos los programas Procrear nacionales que gestionamos y en donde más de 250 familias han accedido a ese crédito. Además, el Construir Juntos, en donde las familias ponen su mano de obra y el Municipio sus materiales, entonces, a cambio de horas y materiales, esas familias que tienen terreno pueden construir su casa o realizar ampliaciones, dejando de pagar el alquiler. También es lo que vamos a ver con este programa aquí”.

“Yo creo que este es el camino. Hay que seguir trabajando. Falta mucho por hacer. Hay que seguir proyectando y haciendo cosas. Nosotros vamos a dejar para la próxima administración un predio parecido a este en el Sur de la ciudad, que es del Instituto Municipal de la Vivienda, y ojalá también se pueda urbanizar. Son más de 20 hectáreas.Ojalá que el Gobierno Provincial y el próximo Gobierno local lo puedan desarrollar para una enorme cantidad de gente que necesita”. concluyó.



DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS

Por su parte, Marcelo Riberi comentó que recorrió la obra junto con el intendente y el encargado de la empresa Menara, adjudicataria de los trabajos. Con respecto a los avances, el director ejecutivo del IMV dijo: “Estamos viendo que el avance está dentro de las cuestiones normales, venimos dentro de los plazos previstos, así que estamos con la expectativa de que dentro de poco tiempo se pueda terminar y así concretar el sueño de muchas familias que es tener un lote”.

Asimismo, informó que “tenemos un porcentaje de obra del 80 %. Estamos hablando de que ya se terminaron las intervenciones con cordón cuneta y ripio. Hay colocación de columnas y desde hace 15 días se inició la instalación de las luces led. Además, están terminando de hacer una de las vías principales para hacer una conexión peatonal sobre Aconcagua”.

Riberi se mostró satisfecho y aludió a las características del proyecto diciendo que “hubo estudios anteriores y proyectos ejecutivos contratados.Hay regulaciones provinciales que determinan la cantidad de hectáreas disponibles para hacer un loteo y reservorio con estas particularidades. Aparte, a nosotros, un terreno con estas características nos resulta adecuado para el cuidado del ambiente. Es muy importante que este predio -no solamente los 315, sino todo el predio del barrio 42- tenga estos espacios y que los días que no estén con agua puedan ser disfrutados de manera recreativa”. En tanto que expresó que en “aproximadamente 2 meses los trabajos estarán finalizados”.



FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS

El IMV comunica que el jueves 12 de octubre vencerá el plazo para que las familias que integran el listado de no aptos efectúen su descargo y así sean consideradas para cambiar su situación en caso de corresponder.

Vale recordar que para ello deberán obtener un turno en el siguiente enlace: https://www.rafaela.gob.ar/turnos/Default.aspx?t=6&g=6. No obstante, podrán hacerlo de manera personal en las oficinas del IMV (Güemes 365).

Cumplido el plazo antes citado, el proceso continuará con el análisis de las solicitudes que derivarán en la publicación del listado definitivo, tarea que estará a cargo de los equipos técnicos del Instituto, y que no tiene fecha determinada debido a la alta cantidad de registraciones.