Venta de autos usados resiste la crisis como reserva de valor

La venta de autos usados subió 5% interanual en septiembre y logra resistir la crisis en el consumo porque la gente los sigue considerando "reserva de valor", explicaron concesionarios. Es que el auto es uno de los bienes durables con alta composición de piezas en dólares, por lo que no se deprecia tanto en un escenario de fuerte devaluación.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en septiembre se comercializaron en la Argentina 143.807 vehículos usados, una suba del 5,04% con relación a igual de 2022 (136.913 unidades). Si se compara con agosto (162.403 vehículos), la baja fue de 11,45%.

En los nueve primeros meses del año se vendieron 1.258.507 vehículos usados, una suba del 4,07% con respecto a igual período de 2022 (1.209.256 unidades).

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó que el sector "sigue transitando un sube y baja. "Por suerte, si miramos la película y no la foto, veremos que las operaciones se encuentran todavía con saldo positivo con respecto al año pasado. No es mucho, pero es algo", mencionó el directivo.

"Esperamos que la incorporación de más unidades 0km al mercado durante septiembre (vía liberación de importaciones) ,contribuya a agregar más stock de usados a la oferta actual, satisfaciendo cierta demanda aún insatisfecha", dijo Lamas.

"Somos optimistas en cuanto a que los vehículos usados continúan siendo un bien muy apreciado por los consumidores en un contexto de alta volatilidad como el que nos toca atravesar", declaró Lamas.

Ranking 10 autos usados más vendidos en septiembre: VW Gol y Trend con 9.024 unidades; Chevrolet Corsa y Classic con 5.066; Toyota Hilux con 4.565; Renault Clio con 3.574; Ford Ranger con 3.310; Ford Fiesta con 3.144; Fiat Palio con 3.051; EcoSport con 2.951; VW Amarok con 2.893 y Ford Ka con 2.777.

Provincias que más subieron de enero-septiembre 2023: Neuquén 12,55%; Formosa 10,10%; Catamarca 9,66%; Salta 8,98%; San Juan 8,67% y Tucumán 8,35%.

Provincias que bajaron en enero-septiembre 2023: Santa Fe 3,15%; San Luis 0,43% y Santiago del Estero 0,27%.