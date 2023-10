Sensaciones y sentimientos

EL TANGO DE LES LUTHIERS



Por Hugo Borgna



El anuncio del tema por Marcos Mundstock prometía “Desde el principio se destacó en el Manuela un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara arrabal y malevaje: Mario Abraham Kortzplap. El Pro música orillera Group de Les Luthiers interpreta “Pieza en forma de tango”, opus 11, también llamada “Miserere” de Mario Abraham Kortzplap. Son sus partes “Cuando llego al bulín”, “Oh, máquina de los dioses” y “Finale enérgico ma non tango”.

No podían ellos no incluir un tango. A su medida, por supuesto, y con todas los cambios casuales que se les ocurrieran. Junto a la chacarera “Si no fuera santiagueño” materializan las dos intervenciones en música bien nuestra, y de ellas Les Luthiers salieron indemnes de sus encuentros con Andrés Chazarreta y Carlos Gardel. Esta “Pieza en forma de tango” es una de las joyas de su respetuosa creatividad. En el baile, hasta podría lucirse el Cachafaz.

Para entrar bien en ambiente de este tango, tangencialmente arrabalero, vamos a mostrar su letra, aquí y ahora, desde una a la otra punta con farol y guapos.

Muchos ya han descubierto los recursos, variados y sorpresivos, con que elaboraron sus textos, en especial Marcos Mundstock, el padre soltero de la mayoría de ellos.

La “Pieza en forma de tango” es el resultado del trabajo concretado después de un largo período de experimentación, arriba y abajo del escenario, y luego de pulsar la opinión de los más diversos especialistas, y de los conocedores y habitantes del ambiente universitario. Pensando en un amplio público medio, gestaron un tango que técnicamente fue eso con los ingredientes que supone el ambiente del arrabal, su gente y sus hábitos, puestos todos a componer una especie de mosaico donde se percibe claramente cada personaje de ese rico elemento humano, puestos desde un punto de vista amplio donde los roles van cambiando. Están todos, pero en situaciones que nunca esperó la lógica tanguera conformando un cuadro desarticulado y sorprendente: hasta aparece una máquina de escribir en un ambiente de garúa con desasosiego y abandono. Y la madre -mejor dicho la vieja- aportando lo que nunca antes.

Todo, por supuesto, con la sorpresa y estilo que se espera de Les Luthiers.

Como pensamos que la mejor alusión es mostrar el producto tal como lo concibieron, ahora va esa creación viva y palpitante. Hasta bailable.

“Cuando llego al bulín que vos dejaste / esa tarde de copas y palabras / rememoro el amor que me juraste / y los besos que a la noche vos me dabas. / En las horas de escabio y amargura / me pregunto si fue cierto tu cariño / y aunque busco en el hembraje no hay ninguna / que como vos me quiera como a un niño. / ¿Por qué te fuiste mamá con ese gil antipático? / ¿Por qué te fuiste mamita dejándome en mi dolor? / ¿Por qué te fuiste mamá con ese señor mayor? / ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Qué tiene él que yo no? / (se escucha que alguien dicta versos y otro los anota con una máquina de escribir) / Querida vieja / decí por Dios que me has dao que tengo el corazón hecho pedazos / de chiquilín te miraba de afuera, afuera / viejita, qué noche llena de hastío… y de frío / Punto aparte…no, no, aparte / En la esquina del herrero la percanta / mano a mano con la seda y el percal / mira al músculo que ni una vez descansa / del romance otario araca vil metal / Metejón taimado, taita guapo / cafetines, suburbios, arrabales / conventillo, Pompeya, esquina y tango / ilusión de gigolós sentimental / les / ¿Por qué te fuiste, mamá? / poca ropa me lavabas / ¿Por qué te fuiste, mamita? / raras veces te pegaba / ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Por qué ya no está mamá? /como madre hay una sola, amurado me largás / si no me pasás mas guita / si no me pasás más guita / me via vivir con papá”.