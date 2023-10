Son cuatro los argentinos asesinados en Israel

Una nueva mujer argentina falleció en las últimas horas por el ataque terrorista de Hamás en Israel y ya son cuatro los muertos de este país. La cuarta víctima fatal fue identificada como Ronit Rudman, de 55 años, quien estaba en su casa en el kibutz de Holit junto a su marido Ronald Sultan, cuando ingresaron los terroristas y la asesinaron.

“La cabeza no logra entender, el corazón llora y las palabras dejan de salir de tanto dolor, mi querido hermano y mi cuñada fueron asesinados. Dios vengará su sangre. Rolan hijo de Berta y Ronit hija de Sarah”, publicó en Facebook Nathalie Sultan, hermana de Ronald.

Ronit poseía dirección en el barrio porteño de Almagro y había estudiado en la Escuela Normal Superior Nº1 Presidente Roque Sáenz Peña, en el Seminario Amia.bPor otro lado, estudió Historia del Arte, Cultura Visual, Curaduría, Museología en la Universidad Ben-Guirón de Negev.

Antes, se había comunicado la muerte de Silvia Mikanoski de Mirensky, quien hablaba por teléfono con su hijo al momento del hecho y le llegó a decir: "Me estoy quemando, me estoy ahogando". La mujer estaba en el cuarto de seguridad de su casa del kibutz, a 17 kilómetros de Gaza. En ese sentido, una explosión rompió el vidrio del cuarto de seguridad y por allí entró un objeto, que sería una garrafa, que la prendió fuego.

Mikanoski había nacido en Buenos Aires y es una de las más de 700 personas fallecidas por el ataque de Hamas iniciado el sábado.

"En la madrugada del sábado, los palestinos rompieron el cerco e irrumpieron en la zona. Gritaban, filmaban lo que hacían. Entraron a Ein Hashloshá golpeando puerta por puerta. Allí viven mis dos hermanas, Silvia y Esther. La casa de Silvia está cerca del borde del kibutz", relató Zulema, una de las hermanas de la víctima, en declaraciones al portal Infobae.

Asimismo, agregó: "Silvia corrió al cuarto de seguridad que casi todas las casas israelíes tienen. Pasó la noche y temprano, cuando no oía más ruido, salió a desayunar. Ella quedó viuda hace un año y estaba muy nerviosa".

"No sabemos exactamente qué tiraron, son conjeturas, pero fue como una bomba que inició el fuego, la realidad es que la quemaron viva. Eran las 9:00 de la mañana", añadió.

Zulema explicó que después hubo silencio e incertidumbre y la electricidad estaba cortada, además de que no entraban los llamados. "Recién a la tarde pudimos confirmar lo que había pasado", contó la mujer.

Mikanoski había llegado a Israel con su marido Saúl Hugo Mirensky un hijo de 4 años y otro de 6, meses antes de la Guerra de Iom Kipur, en 1973.

El matrimonio se instaló en Ashkelon, otra ciudad al sur del país, y en 1978 se mudaron al kibutz, una de las tantas granjas colectivas del país. La víctima trabajó en Israel en la fábrica del kibutz, que hacía carpetas para oficinas.