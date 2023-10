La postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, debió ser atendida en medio del segundo debate presidencial en la UBA por un cuadro de conjuntivitis que afectó uno de sus ojos. Así lo confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien fue el encargado de atender a la ex ministra de Seguridad en pleno evento.

"Fue una conjuntivitis, algo muy simple que requirió la aplicación de gotas oftalmológicas", afirmó el médico director del SAME, quien se encontraba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cargo del operativo de salud.