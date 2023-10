Cruces, chicanas y pocas sorpresas en el segundo debate presidencial

El segundo debate de candidatos presidenciales se desarrolló anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con a participación de Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Luego del primer encuentro el domingo pasado en Santiago del Estero, los cinco postulantes nacionales buscaron sacarse ventaja de cara al 22 de octubre, pero no lo lograron. Al igual que la semana pasada, ninguno consiguió quedarse con el título de único ganador, y los cruces más picantes volvieron a estar repartidos entre Milei, Bullrich y Massa.

El libertario buscó no cometer errores, pero se refirió a los temas de su agenda que más generan polémica, como la venta de órganos, la libre portación de armas y la negativa a reconocer el cambio climático.

Bullrich, por su parte, endureció su postura en relación al primer encuentro, y buscó ser más contundente con sus críticas a Massa y Milei, algunas veces en tono muy coloquial. El ministro de Economía, en tanto, tuvo que esquivar como pudo las críticas que recibió de todos los frentes por la inflación y la macroeconomía, e insistió en elegir al postulante de LLA como principal contrincante. En la presentación, todos menos Bregman condenaron el ataque terrorista de Hamás en Israel.

El primer tema fue la seguridad en el que Bullrich advirtió sobre la propuesta de Milei de libre portación, a lo que luego él afirmó: "Lamento que, de la misma manera que en el debate anterior, usted mienta sobre lo que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene que gente que deforma mis mensajes.

Nosotros lo que decimos es: ‘Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla’. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Además, me gustaría saber: usted habló de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? Qué quiere, ¿que esto sea una dictadura?". No fue el único cruce entre ambos, ya que más tarde la acusó de "montonera asesina", siendo una de las frases más duras de la noche.

"¿Crees que vas a cambiar algo con tantos chorros en tus listas?", le había preguntado la ex ministra de Seguridad, en referencia a la incorporación del dirigente de Gastronómicos, Luis Barrionuevo.

"Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que vienen de otro lado, mientras vos si podés pasar de tu pasado de montonera asesina. Otros que solo gritamos no podemos cambiar y tomar otra gente... todos los que quieran sumarse para arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos", le respondió el diputado nacional, luego de que esta semana ella lo denunciara penalmente por haberla acusado de tirar bombas en jardines de infantes durante la dictadura.

En una réplica al candidato presidencial del oficialismo, Milei dijo: "El problema de construcción de Massa es que solo habla de trabajadores. Si se olvida del capital, la producción va a ser muy baja". "Combatiendo el capital dicen ustedes, el 30 por ciento de los trabajadores formales están bajo la línea de la pobreza, la construcción viene cayendo como consecuencia de los errores de su gobierno", señaló.

Bullrich también lanzó críticas al referente de Unión por la Patria, al que le recordó el escándalo que protagonizó la semana pasada el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, Martín Insaurralde. "Massa, hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hace 4 años que estás con el Gobierno y aumentaron los homicidios el 70% en Rosario, liberados todos los narcos, generó la peor crisis de seguridad en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo", resaltó.

En respuesta, Massa elevó la apuesta y recordó el caso de Gerardo Milman, por las denuncias contra el diputado del PRO por su supuesto involucramiento en el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner del 1 de septiembre del año pasado. "Con respecto a Insaurralde, le pedí la renuncia al cargo inmediatamente, y le pedí la renuncia a la candidatura. Y no todos somos lo mismo. Vos nunca le pediste la renuncia a Gerardo Milman", le espetó Massa.

El ministro de Economía también le lanzó una advertencia a Milei, en otro de los momentos más sobresalientes de la noche: "Hasta acá llegaste, Javier, dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a pensar distinto a vos y me parece que muestran tu rasgo autoritario". Lo dijo luego de que el postulante liberal tuviera esta frase con Bregman en el bloque de Desarrollo Productivo: "Si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Es tu caso Myriam".

"Milei plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del trabajo y los trabajadores pierden el derecho a sus vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás", lanzó Massa.

El titular del Palacio de Haciendo también la cruzó a Bullrich, que le habló de los "chorros" y los "ñoquis de La Cámpora" en la ronda de preguntas. "Patricia, en primer lugar quiero decirte que ser vulgar no te va a hacer más popular de cara a la elección. No alcanza con gritar para corregir la mala performance electoral que estás haciendo", devolvió Massa con picardía luego de una andanada de acusaciones en su contra de Bullrich por "los bolsos de López, los hoteles de Cristina y los yates de Insaurralde".

A su vez, Schiaretti buscó repartir sus críticas entre los tres primeros de las PASO, pero habló de la dolarización que propone Milei y se diferenció. "No hay país del tamaño de Argentina con su complejidad económica que se haya dolarizado. Es una propuesta que no se aplica en los países como la Argentina", opinó.

"Se precisa tener equilibrio fiscal, un banco central independiente que lo conduzca la oposición y avanzar en la estabilidad monetaria en el tipo de cambio con un régimen desdoblado: tipo de cambio oficial competitivo y tipo de cambio libre para que converja y evitemos la hiperinflación", evaluó el cordobés, que volvió a poner a su provincia como ejemplo en todos los bloques.

La referente del Frente de Izquierda eligió como principales blancos de sus críticas a los postulantes de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. "Usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron", sostuvo la diputada nacional y le recordó a Bullrich que como ministra de Seguridad se sacaba "fotos en un secuestro de 25 porros".

"¿Hasta qué edad quiere bajar la edad de imputabilidad, los 12, los 10, el jardín de infantes? Y le quiero aclarar que estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario", criticó Bregman.

En tanto, en el bloque de Ambiente, la diputada nacional pidió un derecho a réplica sobre el libertario, que no hizo referencia a propuestas ambientales, dado que considera que no existe el cambio climático. "Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo respuestas, y lo que le fue tirando lo dijo, porque la destrucción del planeta es una de las muestras más clara de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende", puntualizó la candidata de la izquierda.