Macri vendrá a Rafaela para respaldar a Viotti

El ex presidente Mauricio Macri desembarcará este martes por la mañana en Rafaela para manifestar su apoyo al intendente electo, Leonardo Viotti, y además brindar un nuevo respaldo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. La visita coincidirá con una fecha especial: se cumplirá el primer mes de la victoria del dirigente radical sobre el actual intendente, Luis Castellano, que permitió poner freno a 32 años de gobiernos municipales peronistas en forma consecutiva en esta ciudad.

"En su paso por nuestra localidad, Macri hará un recorrido por sus calles para encontrarse con los rafaelinos", se anticipó desde el equipo de Viotti, quien el pasado 10 de septiembre, apenas el escrutinio provisorio confirmó su triunfo, recibió el llamado del ex presidente entre 2015 y 2019, lo que refleja la calidad de la relación entre ambos dirigentes.

Macri, quien también visitará Sunchales, brindará junto a Viotti una conferencia de prensa que aún no tiene ni lugar ni horario confirmado. Si bien la agenda de esa convocatoria podrá estar dominada por la elección nacional del 22 de octubre y la necesidad de Juntos por el Cambio de promover la figura de Bullrich, quien busca ingresar al balotaje, Viotti seguramente deberá responder consultas sobre la marcha de la transición política con Castellano y puntualmente sobre la conformación de su gabinete, un tema en el que faltan certezas.

En este marco, Viotti confirmó que el actual presidente del Concejo, Germán Bottero, será clave en su equipo del Departamento Ejecutivo. Pero no reveló más nombres y esquivó las consultas periodísticas al señalar que aún falta tiempo para su asunción. Una suerte de paso a paso.

Hasta el momento, el propio Bottero, que en diciembre termina su mandato en el cuerpo legislativo, junto a la empresaria gastronómica Silvina Imperiale y el abogado Matías Gentinetta acompañan a Viotti en las reuniones de la transición con Castellano y su equipo. En el marco de esta lógica, cabe especular con que Imperiale y Gentinetta se integrarán al futuro gabinete aunque no hay anuncios ni confirmaciones en esa dirección.

Durante la campaña electoral, Viotti cuestionó a la gestión de Castellano por el gasto político para solventar a un numeroso personal de gabinete y se comprometió a reducir el presupuesto destinado a los funcionarios. Por ahora habrá que esperar mientras el intendente electo dedica la mayoría de las tardes a mantener reuniones con distintas personas en el marco de una de sus prioridades: conformar el gabinete.

"La visita de Macri muestra un claro respaldo de Juntos por el Cambio a Viotti, quién el próximo 10 de diciembre asumirá el gobierno de la ciudad", sostuvieron ayer desde el radicalismo rafaelino. La historia entre ambos dirigentes muestra fotos conjuntas en 2017, en ocasión de la campaña legislativa nacional y provincial, en la que Viotti fue electo concejal con más de 34 mil votos. Y se volvieron a ver en el 2019, durante la campaña presidencial en la que Macri buscaba su reelección: el 13 de septiembre de ese año encabezó un masivo acto en bulevar Santa Fe al 400 acompañado por su esposa, Juliana Awada, el diputado nacional Federico Angelini y la hoy vicegobernadora de la Provincia, Gisela Scaglia.

Macri estuvo anoche junto a Bullrich en la previa del segundo debate presidencial que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) junto a un grupo de gobernadores actuales y electos, como el santafesino Maximiliano Pullaro. La presencia del ex presidente al lado de Bullrich pusieron paños fríos a las tensiones que se generaron a partir de sus guiños hacia el libertario Javier Milei.