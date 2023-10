River le ganó a Talleres

BUENOS AIRES, 9 (NA). - River, todavía invicto con 15 triunfos como local, venció 1 a 0 a Talleres en el estadio El Monumental y es el líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional con 16 puntos en el marco de la octava fecha.

Con un gol del venezolano Salomón Rondón en el primer tiempo, el equipo dirigido por Martín Demichelis ganó cuatro de los últimos cinco partidos disputados y lleva 15 triunfos consecutivos en El Monumental. Por otro lado, Talleres triunfó en apenas uno de los últimos cinco encuentros que jugó.

A los 19 minutos del primer tiempo, tras salir jugando en un tiro de esquina, Milton Casco centró muy pasado para el área de Talleres y la alcanzó a bajar de cabeza el chileno Paulo Díaz.

Rondón estuvo bien ubicado y desvió la pelota con algo de fortuna para el 1 a 0 provisorio.

Para el complemento, Talleres salió mucho mejor al complemento y hasta pudo igualar las acciones en dos ocasiones, una con un remate de Rodrigo Garro que mandó Franco Armani al tiro de esquina y otro disparo de Ramón Sosa que dio en el palo y lo salvó al arquero campeón del mundo.



OTROS RESULTADOS. ZONA A. Instituto 1 - Gimnasia 1. HOY: 18hs Arsenal vs Banfield, 18hs Barracas vs Colón, 20.30hs Vélez vs Atlético Tucumán. ZONA B. Racing 1 - Platense 2. MARTES: 20hs Belgrano vs Boca.