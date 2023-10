Ben Hur le ganó a Tacural y estira la definición del Clausura de Primera A

En la jornada de ayer se completó la fecha 15 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y con el triunfo de Ben Hur por 2-1 ante el Deportivo Tacural, aún la definición debe esperar. Con la victoria de Sportivo Norte en Sunchales, el jueves por la noche, la BH estaba obligada a ganar para seguir con chances de alcanzar un desempate con el ‘Negro’, en post de lograr un nuevo título.

En barrio Parque, Tacural ganaba 1-0 con gol de Juan Rivarossa (8m PT) pero el local lo supo dar vuelta con tantos de Max Meternich, de penal, a los 29m PT y Bautista Ferreyra, a los 44 del complemento.

En otro de los juegos de ayer ganaron Argentino Quilmes, 2-1 a Libertad y mismo marcador para Ferro en su visita a Ramona. En Villa Rosas, Peñarol superó, también 2-1, a Atlético María Juana.



TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA. Jueves 05/10: Unión de Sunchales 0 – Sportivo Norte 1, Deportivo Aldao 3 – 9 de Julio 0 .Viernes 06/10: Brown de San Vicente 2 vs Argentino de Vila 1. Domingo 08/10: Dep. Josefina 0 vs Atlético de Rafaela 3, Peñarol 2 vs Atlético María Juana 1, Argentino de Humberto 0 vs Florida de Clucellas 1, Deportivo Ramona 1 vs Ferrocarril del Estado 2, Argentino Quilmes 2 vs Deportivo Libertad 1; Ben Hur 2 vs Deportivo Tacural 1.



LO QUE VIENE (FECHA 16, PENÚLTIMA): Sportivo Norte – Ben Hur, Dep. Ramona – Brown San Vicente, Ferrocarril del Estado – Unión de Sunchales, Dep. Tacural – Dep. Josefina, Florida de Clucellas – Dep. Aldao, 9 de Julio – Argentino Quilmes, Dep. Libertad – Peñarol, Atlético María Juana – Argentino de Vila.



LAS POSICIONES:

Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 34; Ferro 33; Peñarol 29; Libertad 28; 9 de Julio 28; Quilmes 28; Atlético de Rafaela 27; Dep. Aldao 24; Florida de Clucellas 21; Brown de San Vicente 20; Deportivo Ramona 14; Deportivo Tacural 14; Unión de Sunchales 14; Argentino Humberto 14; Argentino Vila 8; Deportivo Josefina 8; Atlético María Juana 7.