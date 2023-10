Detuvieron nuevamente al hombre embestido en las canchas de Peñarol

En horas de la jornada de ayer, personal de la Policía de Acción Táctica (PAT), tomó intervención, a raíz que estando de recorridas, al hacer paso por intersección de calles España y Zaffetti -barrio Monseñor Zazpe-, más precisamente donde se ubica el playón polideportivo de ese barrio, observaron a un individuo que vestía remera lila con azul y pantalón gris claro, trepado a la columna del alumbrado público, intentando cortar el cable que colgaba del reflector del playón con un cuchillo tipo serrucho.

En ese marco procedieron a identificarlo, diciendo el sujeto llamarse Hugo Ignacio L., de 26 años, domiciliado en el mismo barrio, procediéndose a la aprehensión del mismo.

Asimismo, en el mismo acto se procedió al secuestro de una mochila color negro con la inscripción EPE, un manojo de alambre de cobre, un porta lámpara, y el mencionado cuchillo tipo serrucho.

En comunicación con el fiscal interviniente Dr. Diego Vigo, enterado de los pormenores, este ordenó la detención comunicada de Hugo L., y que luego de finiquitados los trámites de rigor -por cuestiones de jurisdicción en sede de la Subcomisaría 1ª-, sea remitido a la Alcaidía local; en principio por el delito calificado provisoriamente como “tentativa de robo”.

Asimismo tomó conocimiento de lo ocurrido la abogada del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) Dra. Amalia Cassina.



TIEMPO DE MEMORIA

Recordemos que Hugo Ignacio L. de 26 años, es una persona quien junto a un hermano menor llamado Marcelo Patricio L. de 22 años -ambos mayores de edad-, son título en la sección policiales de Rafaela al menos una vez por semana y tienen a maltraer a las fuerzas de seguridad de la ciudad ya que tras ser liberados vuelven a ser protagonistas nuevamente de otro presunto ilícito.

Hugo L. se había hecho muy conocido cuando el 25 de septiembre último protagonizó un curioso caso policial. Aquel día Hugo L. fue descubierto robando en flagrancia por el dueño de un establecimiento comercial en intersección de calles América y Avenida Brasil.

Al verse descubierto, Hugo L. junto a un compañero, salieron corriendo y el dueño del comercio los persiguió con su camioneta hasta unas canchas del Club Peñarol donde el primero buscaba esconderse.

Al no lograrlo, el conductor de la camioneta lo siguió persiguiendo dentro del predio, atropellando a Hugo L. quien resultó gravemente herido y trasladado al Hospital “Jaime Ferré”, con traumatismo de tórax y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.

Por unos días nada más se supo de él hasta la jornada de ayer cuando fue nuevamente detenido, esta vez por la Policía de Acción Táctica (PAT).



MOTOCICLETA EN

ESTADO DE ABANDONO

En la tarde del sábado, personal de la Subcomisaria Nº 1, fue comisionado por el servicio de Emergencias 911 a calle Joaquín V. González al 2000 por un motovehículo en estado de abandono que se encontraba allí.

Arribados al lugar se entrevistaron con un hombre de 47 años quien

manifestó que el motovehículo estaba abandonado y no sabía quién es el

dueño. Por tal motivo y con anuencia del fiscal en turno procedieron al

secuestro de una motocicleta marca Guerrero modelo Trip 110 c.c., la cual habría sido sustraída y denunciada en la localidad de Lehmann.



SECUESTRO DE

DOS BICICLETAS

* En la tarde de ayer personal de la Comisaria Nº 1, se encontraba de recorridas

preventivas cuando en calle Necochea y Rubén Darío (vías del tren), observaron entre el pastizal una bicicleta marca SLP modelo 10 Lady rodado 29 de mujer, la cual habría sido sustraída en horas de la mañana desde calle Melvin

Jones al 1000, resultando víctima una mujer de 24 años de edad.

Procedieron así al traslado de dicha bicicleta en calidad de secuestro hacia sede de Comisaria Nº 1, donde dieron conocimiento al fiscal y posteriormente hacer entrega de la misma a la víctima.

* Por otra parte, en la tarde del sábado, personal del Grupo Operaciones Tácticas (GOT), tomó conocimiento mediante un llamado telefónico de un vecino, el cual manifestó que en su domicilio de calle 19 de octubre al 300 de la ciudad de Sunchales habrían dejado una bicicleta en estado de abandono.

Arribados al lugar corroboraron que se trataba de una bicicleta sustraída momentos antes, por tal motivo procedieron al secuestro de la misma.



RECUPERARON UNA

GARRAFA ROBADA

En la mañana de ayer, personal de la Subcomisaría Nº 1, tomó conocimiento vía radial de un sujeto que iba corriendo con una bolsa por calle Joaquín V. González en una actitud sospechosa.

Cuando los uniformados llegaron a calles Carrero Podio y Joaquín V. González, divisaron al individuo sin ningún elemento, perdiéndolo de vista en las vías férreas. Así, realizaron una saturación de forma pedestre y lograron encontrar una bolsa que contenía una garrafa de 10 kg., procediendo al secuestro de la misma y posterior traslado a sede policial en averiguación de su real procedencia.