Capacitaron a 50 jóvenes para encuestar a ONGs

El Instituto de Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) llevó a cabo, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, una capacitación destinada a 25 jóvenes que formarán parte de una encuesta orientada a actualizar datos sobre las organizaciones no gubernamentales que integran el Mapa Social de Rafaela.

Al respecto, Diego Peiretti, director ejecutivo del ICEDeL y secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, detalló que se trata de “un estudio que hacemos desde el año 2014 cada cuatro años y que va por su tercera edición”.

Peiretti indicó que “es un estudio muy importante porque hace un relevamiento de todas las organizaciones de la sociedad civil de nuestra ciudad. Indaga sobre cuestiones que tienen que ver con su conformación, quiénes las conducen, qué tipo de actividad realizan, cuál es el público objetivo y hacia qué público están dirigidas esas acciones”.

El director ejecutivo mencionó que ”las y los 25 jóvenes se formaron conociendo en detalle el formulario compuesto por distintas preguntas específicas y la semana que viene van a salir al territorio para relevar a cada una de las organizaciones de la sociedad civil que son actores fundamentales en Rafaela”.

“Muchos de los programas y de las políticas que llevamos adelante desde el Municipio son articulados con ellos. Por eso digo que la construcción de información siempre es muy importante para definir política, para definir las acciones de una comunidad. Además, es un eje de trabajo fundamental que viene realizando el ICEDeL desde hace 25 años”, expresó.

Vale mencionar que durante la jornada de capacitación estuvo presente la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo.



RAFAELA, CIUDAD PIONERA

Por su parte, Natalia Aquilino. especialista en seguimiento y evaluación de políticas públicas, tuvo a su cargo la capacitación y, en ese sentido, manifestó su satisfacción, no solo por eso, sino porque una nueva edición del Mapa Social de Rafaela se vuelve a concretar.

“Es una larga tradición que tiene la ciudad en trabajar este tema de construir información social para generar políticas públicas y, sobre todo, para orientar a la política pública. Rafaela es una ciudad pionera en estos temas. Los primeros registros de cómo poder empadronar, censar y trabajar con información social son de principios de los 90 y Rafaela tiene una larga tradición de haber institucionalizado esto”.

Aquilino remarcó que “esto no hace más que cumplir con la Ordenanza N° 5003 que nos invoca y nos pide realizar este relevamiento cada cuatro años”.

En otro orden hizo referencia a la participación de las organizaciones sociales en Rafaela diciendo que “hay una larga tradición de participación en sociedad civil que se remonta hacia principios del siglo pasado, a los orígenes de la ciudad, tomando distintas formas tales como gremios profesionales, asociaciones culturales -hay muchas asociaciones culturales de larga tradición sobre todo vinculadas a la inmigración-, sindicatos e, incluso, las vinculadas a temas de diversidad, de equidad, de género. Todo esto permite el mapa. Entender cuál es el diálogo y la necesidad que está teniendo la sociedad civil para dialogar con el Estado y con el mercado también”.