Santa Fe logró el segundo lugar y fue gran protagonista de los Juegos Evita Juveniles

La delegación santafesina que participó de los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, obtuvo el segundo lugar entre todas las provincias presentes al conseguir un total de 167 medallas, 57 de oro, 63 de plata y 46 de bronce. Los 900 deportistas participaron de las 57 disciplinas, entre convencionales y adaptadas para personas con discapacidad, que incluyó el cronograma deportivo del certamen. En esta oportunidad, el evento realizado con sede en la ciudad de Mar del Plata entre el 25 y 30 de septiembre reunió a 25.000 jóvenes de toda Argentina.

En referencia al certamen, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, expresó que “con enorme satisfacción saludamos a cada uno de los y las deportistas y cuerpo técnico que representaron a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita de este año, quienes demostraron que con esfuerzo y acompañados por un gobierno presente se pueden lograr las metas tan anheladas”.

Al respecto, la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, destacó que "nos pone muy felices cerrar el calendario de los Juegos Nacionales Evita con esta gran experiencia en Mar del Plata, estamos agradecidos y orgullosos del desempeño de nuestros atletas, desde lo deportivo y lo humano, también fue muy importante y fundamental el trabajo del equipo técnico, en este último gran evento, y en todo el desarrollo que tuvieron los Juegos Santafesinos para formar está delegación santafesina y llegar hasta acá".

Por otro lado, Molinero expresó que "el desempeño deportivo de Santa Fe fue muy bueno, en el deporte convencional logramos 87 medallas, una cantidad que nos ubicó en el segundo lugar entre todas las delegaciones, y en el deporte adaptado, donde estuvimos presente con la delegación santafesina más grande de la historia de los Juegos Evita, logramos otras 80 medallas."

Es importante resaltar que los equipos y deportistas de Santa Fe, que estuvieron acompañados por más de 80 profesores, kinesiólogos y médicos entre otros profesionales, lograron clasificar al evento nacional a través de los Juegos Santafesinos, el programa implementado por la Secretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, que durante el 2023 tuvo más de 100.000 participantes.

Por su parte, Santa Fe emprendió su viaje el domingo 24 de septiembre y el lunes llegó a La Feliz para alojarse, realizar las acreditaciones y participar del acto de apertura, que se concretó desde las 18 horas en la Plaza Almirante Brown con shows en vivo y varios festejos, además del característico desfile de las y los abanderados de las delegaciones. En tanto, al día siguiente comenzaron las competencias que se extendieron hasta el sábado, momento en el que emprendieron el viaje de retorno a las más de 70 localidades santafesinas que estuvieron representadas.



DEPORTE ADAPTADO: LA DELEGACIÓN

MÁS GRANDE EN LA HISTORIA SANTAFESINA

El deporte adaptado estuvo representado por un total de 130 deportistas, la delegación más grande de la provincia de Santa Fe desde el comienzo de los Juegos Nacionales Evita, que en el total de sus presentaciones logró adjudicarse 80 medallas (38 oro, 25 plata y 17 bronce), en las siguientes disciplinas que contempló el calendario nacional: Atletismo, Bádminton, Natación, Básquetbol 3x3, Boccia, Fútbol 3 vs 3, Tenis, Tenis de mesa y Goalball, Tiro con Arco y Voleibol Sentado, que se ubicó en lo más alto del podio.

Calendario y disciplinas de los Juegos Nacionales Evita

El calendario a nivel nacional comenzó el 23 de agosto en Tecnópolis (Buenos Aires) con el debut de los Juegos Urbanos, donde Santa Fe estuvo presente con 60 deportistas que compitieron en BMX Freestyle, Freestyle, Parkour y Breaking, y que se sumaron por primera vez al calendario deportivo de los Evita, además de Ajedrez, Básquet 3x3, Escalada y Skate. En este evento La Invencible cosechó un total de 12 medallas.

Posteriormente, del 7 al 12 de septiembre, fue el turno de las personas mayores en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), donde deportistas de todo el país que superaban los 60 años participaron en Tejo, Sapo, Ajedrez, Orientación, Newcom, Tenis de Mesa, Pádel y Truco.

Finalmente, entre el 25 y 30 de septiembre, los Juegos Juveniles reunieron en Mar del Plata a 25.000 jóvenes de toda Argentina que compitieron en 52 disciplinas deportivas, entre convencionales y adaptadas para personas con discapacidad. En este sentido, se desarrollaron competencias en Atletismo, Bádminton, Natación, Básquetbol 3x3, Boccia, Fútbol 3 vs 3, Tenis, Tenis de mesa y Goalball, Tiro con Arco, Voleibol Sentado y Tiro con Arco para las personas con discapacidad; y Acuatlón, Atletismo, Bádminton, Básquet 5 vs 5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de montaña, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Fútsal, Gimnasia artística, Gimnasia trampolín, Gimnasia rítmica, Handball, Handball de playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha, Natación, Natación artística, Optimist, Pádel, Patín Artístico, Patín carrera, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro, Tiro con arco, Triatlón, Vóleibol, Vóleibol de playa y Windsurf, para deportistas convencionales.



LAS LOCALIDADES

SANTAFESINAS REPRESENTADAS

En los Juegos Nacionales Evita Juveniles 2023, la provincia de Santa Fe tuvo representantes de las localidades de Acebal, Arroyo Aguiar, Arroyo Seco, Ataliva, Avellaneda, Baigorria, Calchaquí, Cañada Rosquín, Capitán Bermúdez, Carcarañá, Casilda, Ceres, Constitución, Coronda, Coronel Arnold, Crispi, Desvío Arijón, El Nochero, El Trébol, Elisa, Elortondo, Esperanza, Firmat, Franck, Fray Luis Beltrán, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Guadalupe Norte, Humboldt, Intiyaco, Las Parejas, Las Toscas, Lehmann, Los Arroyos, Los Cardos, Los Molinos, Malabrigo, María Susana, Monte Vera, Nelson, Pellegrini, Pérez, Pueblo Esther, Rafaela, Reconquista, Romang, Rosario, San Carlos, San Carlos Sud, San Cristóbal, San Guillermo, San Javier, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, Sancti Spiritu, Santa Fe, Santa Isabel, Santa Fe, Santo Tome, Sastre, Santa Rosa De Calchines, Sunchales, Timbúes, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Villa Minetti y Villa Ocampo.



EL CAMINO DE LA

DELEGACIÓN SANTAFESINA

El programa deportivo y educativo del gobierno de la provincia, que está destinado a niñas, niños y jóvenes, además de una propuesta orientada para Personas Mayores de 60 años, inició su instancia local el 8 de mayo con más de 1.000 eventos por semana, y continuó con las Etapas Departamental y Regional, cerrando su calendario de competencias con las grandes Finales Provinciales que se realizaron durante el mes de agosto en Rosario, Santa Fe y Rafaela.