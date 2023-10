Los Pumas le ganaron a Japón y están en cuartos

Los Pumas no decepcionaron y superaron a Japón para meterse en cuartos de final del Mundial de Francia 2023: ganaron 39-27, con una gran actuación de Mateo Carreras, terminaron segundos en el Grupo D y enfrentarán a Gales.

El rafaelino Pedro Rubiolo, que comenzó desde el banco de relevos, ingresó a los 8 minutos del complemento para reemplazar a Lavanini.

El equipo de Michael Cheika se adelantó rápidamente con el try de Santiago Chocobares y la conversión de Emiliano Boffelli, pero el combinado nipón rápidamente igualó las acciones tras el try de Amato Fakatava, que fue convertido por Rikiya Matsuda. Al entretiempo, Argentina se fue arriba 15-14 luego del primer try de Carreras, el penal acertado por Boffelli y el posterior try convertido de su rival.

En la segunda parte, se jugó al golpe por golpe: otra vez el tándem Carreras-Boffelli le dio aire a Los Pumas con un try convertido. Japón rápidamente respondió con dos penales para ponerse abajo 22-20. El try de Emiliano Boffelli en el minuto 60 y su posterior conversión parecía que comenzaba a liquidar la historia, pero otro try convertido japonés dejó nuevamente a Argentina dos puntos arriba, 29-27. Ni cinco minutos pasaron para que Mateo Carreras, el hombre del partido, marcara su tercer try. Nicolás Sánchez, con la conversión y con un penal, puso cifras definitivas.

Argentina terminó con 13 puntos en el Grupo D y clasificó segundo, detrás de Inglaterra, la única selección con la que perdió. Ahora, chocará con Gales en cuartos de final el sábado 14 de octubre a las 12 en Marsella.

El historial entre Argentina y Gales lleva 21 partidos: 14 victorias de los europeos, un empate y seis triunfos de Los Pumas. En Mundiales, se enfrentaron dos veces y las dos fueron derrotas para el conjunto nacional.