Derrota de Unión, muy complicado

Unión de Sunchales perdió este domingo como local por 2 a 1 ante Sportivo Belgrano de San Francisco y está cada vez más comprometido con la permanencia. Todos los goles fueron en el segundo tiempo, a los 9' Brian Flores y 39' Diego Nuñez para el equipo cordobés, mientras que Gonzalo Schonfeld descontó a los 49'. La visita con ese resultado clasificó.

Si bien tiene dos equipos por debajo en la tabla (Gimnasia y Defensores de Villa Ramallo), Unión tiene una situación difícil porque en la fecha venidera tendrá que ir hasta la ciudad bonaerense, que podría superarlo con un triunfo.

Dirigió Joaquín Gil y así formaron:

Unión :Agustín Rufinetti; Alexandro Ponce, Alexis Niz, Santiago Paulini y Germán Barretto (Ceccherini); Thiago Alassia (Rodriguez), Manuel Vargas, Santiago Colombatti (Grandis) y Gonzalo Schonfeld; Joaquín Castellano y Ciro Leineker (Cerrudo). Dt: Marcelo Milanese.

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Lucio Pérez, Tomás Rossi, Brian Flores y Mariano Gancedo; Martín Argüello, Tomás Federico (Algozino) y Ezequiel Barrionuevo (Orué); Axel Musarella (Nuñez), Gastón Monserrat (Attis) y Gonzalo Ramírez (Muscio). Dt: Marcelo Gómez.

Goles: 9’St Flores (SB), 39’St Núñez (SB), 48’St Schonfeld (U)



LOS RESTANTES RESULTADOS

Gimnasia 1 (Luna) - DEPRO 1 (Robles); Douglas Haig 3 (Johanssen, Caballuci y Mauri) - Defensores VR 0; e Independiente de Chivilcoy 3 (Slimens, Funes y Bassi) - El Linqueño 2 (Cuello y Serrano).

Posiciones: Douglas 66; Independiente 49; Sp. Belgrano 47; Las Parejas 41; El Linqueño 40; DEPRO 37; Unión 34; Gimnasia 33 y Defensores VR 32.

Próxima fecha (35ª): Defensores VR vs. Unión; DEPRO vs. Douglas Haig; El Linqueño vs. Gimnasia y Sp. Las Parejas vs. Independiente. Libre: Sp. Belgrano.