Se sacó la espina en el momento justo

Domingo de fiesta para el León en Salta. Llegó el día en que consiguió el gran objetivo, la permanencia en el Federal A para 2024, y con una goleada frente a Juventud Antoniana por 3 a 0, en un partido donde contó paradójicamente con Agustín Grinovero como figura, pero que de todos modos también mostró otros puntos altos en distintas zonas del campo de juego. Fue la ansiada primer victoria fuera del Soltermam, después de 14 encuentros en que no había podido lograrlo.

El equipo dirigido por Maximiliano Barbero capitalizó las urgencias del equipo salteño, que ahora quedó a un paso del descenso, y cuando se le presentaron las ocasiones no las dejó pasar.

Ibáñez tuvo la primera de contra, pero su remate lo rechazó justo Burruchaga cuando iba hacia el arco. Después, Grinovero intervino por primera vez en la noche de gran manera sacando sobre el travesaño un cabezazo de Romero.

Pero a los 12 llegó el centro de Larrea de la derecha, el cabezazo de Ibáñez en el segundo palo, el rebote corto del arquero hacia un costado y allí llegó Bravo para convertir.

El disconformismo que bajaba desde las tribunas del Martearena condicionaban aún más al conjunto de Gorostidi, que encima cuando llegaba con un invencible arquero del León, como cuando sacó un notable cabezazo en un corner.

En el segundo tiempo, siguió buscando por todos lados el elenco antoniano, pero sin muchas ideas ante un conjunto rafaelino que esperaba agazapado para salir rápido de contra. Aunque el segundo tanto llegaría con una inspiración individual de Agustín López, que recibió a los 6' en el costado izquierdo luego de un lateral, enganchó unos metros para adentro y desde casi el vértice del área sacó un remate cruzado que picó dos metros antes de la raya de gol y se le metió a Acevedo contra su palo más lejano. Un gran gol que empezaba a decretar la permanencia juliense.

Pese a los cambios y el ingreso de más delanteros, el local no pudo ni siquiera descontar. Grinovero volvió a estar impecable sacándole el gol a Romero tapando el remate desde el área chica.

Hasta que a los 35 se produjo el error de un defensor de Antoniana en un pase atrás, se fue solo Ibáñez llegando antes que el arquero, se llevó la pelota de rebote y cerca del área chica la empujó al gol. Partido terminado en una tarde redonda, donde lo único para lamentar fue la quinta tarjeta amarilla de Salcedo.

Al León le quedan dos encuentros, donde verá si San Martín deja puntos y si le puede ganar a Boca Unidos y Sol de América, para tener lo que sería la frutilla del postre: clasificarse.



J. ANTONIANA 0 - 9 DE JULIO 3

Estadio: Padre Martearena.

Arbitro: Alvaro Carranza. Asistentes: Víctor Aguirre y Ángel Ayala, Cuarto árbitro: Mario Casal.

Juventud Antoniana: Hugo Acevedo; Martín Correa, Facundo Ruiz, Eduardo Buruchaga, Maximiliano Ramón Martínez; Iván Escobares (76' Claudio Burgos), Abel Peralta y Jean Arraya (76' Jorge Velazco); Matías Pato Ríos (56' Juan M. Perillo), Enzo Vargas (56' José Vanetta) y Romero. Sup: Nogales, Jorge Velazco, Nallim, Pastrana, Burgos, Bracamonte, Perillo, Gauto y Vanetta. DT: Adrián Gorostidi.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión (82' Agustín Vera), Tiago Peñalba y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (66' Brian Peralta), Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar y Agustín López; Román Bravo (82' Agustín Costamagna) y Maximiliano Ibáñez. Sup: Manuel Testore, Jonatan Bogado, Emanuel Querini, Wilson Ruiz Diaz, Augusto Baldasarre y Agustín Burdese. DT: M. Barbero.

Primer tiempo: a los 12' gol de Bravo (9).

Segundo tiempo: a los 6' gol de López y 35' gol de Ibáñez (9).

Amonestados: Peralta, Vanetta y Ruiz (JA); Salcedo (9).



OTROS RESULTADOS

También ayer, Gimnasia y Tiro venció 1 a 0 a Sarmiento con gol de Busse, de penal, mientras que empataron 1 a 1 Boca Unidos (Gómez) y Sol de América (Romero, de penal).