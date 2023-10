Pernía ganó los 200 y es tricampeón

Leonel Pernía, con Renault Fluence, se impuso ayer en los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000 junto a Antonino García y se quedó con el tricampeonato de la categoría en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Pernía no tuvo oposición para lograr su cuarta victoria consecutiva en la competencia, en la que se convirtió en el máximo ganador de la historia y se aseguró el título en el campeonato, aunque deberá correr las últimas dos fechas de la temporada.

El podio lo completaron las duplas conformadas por Damian Fineschi-Facundo Marques (Renault), en segundo lugar, y Facundo Aldrighetti-Nelson Piquet Jr (Toyota) en el tercero. Por su parte, Julián Santero tuvo inconvenientes con su vehículo de Toyota y debió abandonar la carrera junto a Matías Rossi, lo que favoreció a Pernía dado que se trataba de su escolta en la tabla de posiciones del certamen.

"Veníamos muy concentrados con Antonino y pasó todo esto. Ganamos un campeonato acá en Buenos Aires. Finalmente se me dio, ganar y salir campeón acá en el Gálvez. Es un sueño. Estoy en el mejor equipo de la Argentina y eso me posibilita estar donde estoy. Corro para el equipo de Ambrogio desde 2007", expresó Pernía después del triunfo.

Su compañero, en tanto, añadió: "Estaba muy concentrado en la carrera. Sabía que tenía que cuidar todo en el inicio para entregarle el auto entero a Leonel. Salió todo como teníamos planificado y otra vez somos ganadores de esta gran competencia".

De esta manera, Pernía logró su séptimo triunfo en la temporada, en la que en solo dos ocasiones no se subió al podio, y dejó sin chances matemáticas de alcanzarlo a sus perseguidores en el campeonato.