"Decir sí": Una obra teatral que atraviesa lo dramático con humor

La obra teatral "Decir sí", dirigida por Paula Boero, tuvo nuevas funciones en el espacio PLANTA experiencias visuales. Un año después de su estreno y con varias ciudades recorridas, esta obra sigue dando que hablar entre el público rafaelino.

La gente esperaba expectante, mientras todo se preparaba para una función única. Ya en la sala donde todo sucedería, se fueron ubicando en las sillas dispuestas. El espacio de PLANTA es especial; su aroma a sahumerio, la presencia de lo verde, de los colores tenues... un espacio cálido e íntimo para pasar un buen momento. Así, los actores aparecieron en escena. El impacto fue inmediato, en un personaje bien construido y trabajado por Mariano Patania. Es notable cómo en unos minutos le permitió al público ver en esencia a un peluquero siniestro, con gestos, movimientos y actitudes que lo particularizaban. Luego, el cliente, una persona que entra confiada en busca de un servicio y se topa con una situación que va más allá de lo cotidiano. El cliente es Danilo Monge, actor con vasta trayectoria. Con una voz aguda y gestos trabajados al extremo, fue el encargado de llevar el humor negro al diálogo, que más que un diálogo, por momentos, se volvía monólogo. Intimidado por lo que sucedía, o mejor dicho, por lo que no sucedía, se podía ver el temor en su sudor, en sus silencios y en esa incertidumbre visible de no saber qué es lo que seguía en las locuras de su dominador. El esquema era claro: el peluquero era quien dominaba, el cliente era el dominado. Los roles, sin embargo, cambiaron en esta media hora de duración. La incomodidad se volvía cada vez más tangible, tanto para los personajes como para el público. ¿Cómo termina algo que, en realidad, nunca parece empezar? El final se sintió como el calor del fuego, un fuego que nunca se apaga.

Algo para destacar es el trabajo de la iluminación, que hace que los momentos tensos sean aún más tensos y que las sombras se dibujen a la perfección. Por supuesto, la adaptación a la sala no convencional del espacio PLANTA fue más que adecuada, en cercanía a la mirada profunda de un espectador que, por momentos, parecía espejo.

Decir sí, que tuvo su paso por el Festival de Teatro de Rafaela y por otros teatros del país, se afirma en el trabajo notable de los actores, ni más ni menos que talentos locales. Se ve también con claridad la labor de una directora que demuestra que se puede adaptar una obra de Gambaro sin caer en lo común. Boero ya lo había dicho para LA OPINIÓN: "'Decir sí' trata del poder del silencio, de quien ejerce poder tan solo con una mirada, y del poder que tiene la palabra y la quita de esa palabra, cuando no se puede hablar. Es interesante hablar de estos temas y hacer puestas ágiles, sensibles, atravesar lo dramático con el humor sin dejar de hablar de lo que hay que hablar".