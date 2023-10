Debate presidencial: los candidatos se preparan para el nuevo cruce

El segundo debate entre candidatos presidenciales se realizará hoy en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir de las 21, de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Durante el debate se espera que el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, busque conservar los votos obtenidos sin morder la banquina y que el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, intensifique su defensa tras una semana difícil por el escándalo que protagonizó el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Por su parte, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, asumirá un rol más agresivo para seducir a los indecisos e intentará aprovechar a su favor el tópico Seguridad, que será uno de los temas a tratar durante el debate.

A su vez, los tres candidatos con más posibilidades de ocupar el sillón de Rivadavia volverán debatir con los competidores que se encuentran más atrás en las encuestas, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y la diputada nacional, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) Cómo será el segundo debate presidencial.

En suelo porteño, los aspirantes a la Casa Rosada debatirán sobre un temario que se compone de los tópicos seguridad; trabajo y producción; y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente (que fue elegido por la ciudadanía).

El gran evento de la política nacional está organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la casa de estudios insignia de la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, la moderación estará a cargo de los periodistas Marcelo Bonelli (Canal 13); Mariana Verón (El Nueve); Sergio Roulier (El Tres TV) y Soledad Larghi (América).

Al igual que en territorio santiagueño, el debate se estructurará en tres bloques. El primero constará de la apertura y presentación individual de cada candidato, sumado a las exposiciones sobre seguridad y trabajo y producción.

El segundo segmento acaparará el último eje temático, desarrollo Humano, Vivienda y protección del ambiente, y las preguntas cruzadas.

En el tercer y último bloque, los candidatos tendrán un minuto de cierre. Además, durante las presentaciones individuales de los ejes temáticos podrán, como el domingo pasado, hacer uso del derecho a réplica (cinco para cada candidato).

El primer debate se realizó la semana pasada en la ciudad de Santiago del Estero y tuvo como ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática.

En UxP esperan que las discusiones de este domingo transcurran "en un clima más agresivo" que el domingo pasado. Los expertos en comunicación de UxP están preparados para asistir a intercambios ríspidos en los cuales "las normas no se respeten tanto" porque si todo transcurre como está pautado, Massa se impondrá en las discusiones porque "es el único candidato que tiene propuestas verdaderas y con poder de gestión como para lograr acuerdos a través del diálogo", según observan voceros de ese espacio.

En el laboratorio de campaña de 'Massa Presidente' se trabaja en el diseño de estrategias para "evitar el ataque" de los otros candidatos, y a priori, se espera que utilicen para cuestionarlo la subida del dólar ilegal de esta semana y las secuelas del caso que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Allí, la estrella del momento volverá a ser el botón rojo que otorga cinco derechos a réplica a cada candidato que se sienta aludido o quiera responder la formulación de un aspirante.

En tanto, Milei prepara su intervención en el debate, que tendrá entre otros ejes temáticos "trabajo" y "protección del ambiente", dos de los asuntos en los que el libertario ya anticipó controvertidas iniciativas, en tanto que mantendrá esta noche una incursión mediática en el programa de Mirtha Legrand, junto a su pareja Fátima Florez.

Según informaron desde el espacio, el economista se preparó esta semana a través de reuniones con los principales miembros de su equipo técnico especializados en los temas en los cuales el candidato es "menos experto" y buscan continuar con "la misma línea" ya expresada el domingo pasado en el primer debate que se hizo en Santiago del Estero.

De esta manera, sus asesores buscan mostrar a un candidato "tranquilo" y "firme" -para dejar atrás los rumores sobre su salud-, que buscará polarizar sobre todo con Sergio Massa -que las encuestas muestran como los dos postulantes con más chances de acceder a una segunda vuelta- y dejando relegada a la candidata de Juntos por el Cambio.

Por su parte, Bullrich encarará con un cambio de estrategia su presentación en el segundo y último debate antes de las elecciones donde intentará mostrarse más enérgica y apuntar contra el líder libertario.

El bunker de Bullrich recogió el guante de los cuestionamientos que recibió la candidata tras el primer intercambio y que sintetizan como que "le perdonó la vida a Massa" y que "no fue a fondo con Milei".

La exministra de Seguridad dedicó el viernes a "descansar y estudiar" para el duelo discursivo que protagonizará con los otros cuatro postulantes presidenciales este domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA.

En la semana que pasó, la tensión entre Bullrich y Milei creció luego de que que el candidato libertario tratara de "montonera tira bombas" a Bullrich, quien se defendió presentando dos denuncias judiciales.

En el debate de esta noche, Bullrich retomará por un lado sus cuestionamientos al libertario, al que durante la semana le dedicó amplios posteos para criticarlo. También habrá cuestionamientos de Bullrich hacia Unión por la Patria y su candidato, Sergio Massa, que estarán basados en la situación de la macroeconomía y la inflación y también en "explotar" el impacto social que generaron las fotos del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a bordo de un yate en Marbella.



OPERATIVO DE SEGURIDAD

Un estricto operativo de seguridad, con un total de tres anillos, se llevará a cabo de cara al segundo debate presidencial entre los candidatos a suceder al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, dispuso que para ese evento se concrete un Comando Unificado entre las fuerzas armadas y las federales, con personal de la Policía de la Ciudad como apoyo. El Comando tendrá como sede el Departamento Central de Policía Federal.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, el operativo para custodiar el debate arrancará este domingo a las 8, más allá que durante el sábado la fuerza porteña debe cumplir con una serie de requerimientos. A partir de esa hora, comenzará el despliegue de los efectivos y se asegurarán las vallas, mientras que a las 14 se procederá a cerrar en forma total la Avenida Figueroa Alcorta. (NA-Télam)