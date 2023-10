Max Verstappen logró su tercera corona y consiguió su primera victoria Oscar Piastri

Por Víctor Hugo Fux



Fue más simple de lo esperado para Max Verstappen, que si bien había llegado al Gran Premio de Qatar con posibilidades matemáticas de lograr su tercera corona de manera consecutiva, no solamente dependía de su resultado, sino que también debía esperar una nueva decepción su compañero Sergio Pérez.

En definitiva, la ecuación se dio en una carrera que tuvo varias interrupciones y los consecuentes ingresos del auto de seguridad, uno de ellos, justamente, como consecuencia de un múltiple despiste en el que se vio involucrado "Checo".

Ese incidente le abrió definitivamente las puertas a una nueva consagración a un piloto que exhibió un dominio abrumador a lo largo de esta temporada, con muy pocas excepciones, una de ellas en el circuito de Losail, donde logró su primera victoria el australiano Oscar Piastri, con un McLaren, escoltado por el flamante tricampeón con el Red Bull número 1.

A pesar de tratarse de una prueba de muy corta duración, el sprint ofreció varios golpes de escena.

Piastri aprovechó su mejor posición en la grilla, luego de la penalización que le aplicaron los comisarios deportivos a Verstappen por no respetar los límites del trazado en la clasificación.

Pero no le duró mucho el liderazgo a Piastri, quien se vio superado por George Russell con su Mercedes, en el único momento que el piloto de McLaren cedió la ubicación de privilegio.

Luego de la segunda neutralización y con neumáticos de mejor rendimiento, el australiano recuperó la punta y no la abandonó hasta el final. Verstappen, que tuvo un arranque complicado, se fue recuperando y luego de superar a las dos Ferrari -Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc- se acercó a la posición de Russell, para relegarlo y ubicarse como inmediato escolta.

Por entonces, Piastri ya había establecido una diferencia tranquilizadora, que le permitió neutralizar cualquier intento de aproximación de Verstappen, que no pudo ganar en su sábado de gloria, pero que acumuló una diferencia notable a cinco Grandes Premios del cierre de la temporada 2023.

El tercer lugar quedó en poder del británico Lando Norris, en una excepcional actuación de McLaren, que lo llevó a sus pilotos a compartir el podio en Qatar.

De esta manera, queda sellada la doble conquista de un equipo y de un piloto que desde hace bastante tiempo vienen marcando un dominio aplastante en la F1, ya que previamente Red Bull había logrado el Mundial de Constructores.



EN LA HISTORIA

Max Verstappen ingresó en la selecta lista de pilotos que lograron al menos tres campeonatos mundiales de Fórmula 1.

Los otros cinco que consiguieron ese halago fueron Jack Brabham (1959, 1960 y 1966); Jackie Stewart (1969, 1971 y 1971); Niki Lauda (1975, 1977 y 1984); Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987) y Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991).

Hubo otros cinco pilotos que lograron más campeonatos: Michael Schumacher y Lewis Hamilton (7 títulos); Manuel Fangio (5); Alan Prost y Sebastian Vettel (4).