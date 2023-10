Hoy se llevará a cabo la prueba atlética 21K

Este domingo se realizará una nueva edición de la tradicional prueba atlética 21K en esta ciudad.

Además del evento más importante, sobre esa distancia, los participantes intervendrán en las reservadas a 5.000 y 10.000 metros, registrándose una importante cantidad de anotaciones.

Ayer, como estaba previsto, se concretó la entrega de kits, en la previa de la actividad pedestre más importante que se disputa anualmente en esta ciudad.

Al mediodía, estuvo el intendente Luis Castellano, quien recordó: "Fueron 12 años de construcción de un evento que no ha parado de crecer, y esa es la importancia de mantener una política, en este caso, vinculada al deporte".

"Es uno de los grandes acontecimientos dentro de la ciudad de eventos que desarrollamos. Durante todo el año genera que una enorme cantidad de personas entrenen, ocupen los espacios públicos y, puntualmente, lleguen este domingo a la cumbre, que es la carrera", agregó el titular del DEM.

"Es importante porque ya trascendió la ciudad y la provincia. Muchas personas vienen a correr, otras a la caminata recreativa y otras a pasar un lindo domingo desde muy temprano. Hoy le agradecemos a todas las personas y sponsors que colaboran para que sea posible", cerró el jefe del Gobierno.



LOS INSCRIPTOS

Por su parte, Ignacio Podio, subsecretario de Deportes y Recreación, valoró: "Estamos en la entrega de los kits de la media maratón de Rafaela. Me siento nervioso y contento por este gran evento que se viene desarrollando muy bien".

"Tenemos 1.000 competidores que están retirando el kit este sábado en la sucursal de Megatone Rafaela. Venimos a buen ritmo para que este domingo todos puedan disfrutar de este espectáculo para la ciudad", culminó.



DECLARACIONES



Seguidamente, Lucas, atleta de Rafaela, expresó: "Voy a correr 21K. Yo vengo corriendo desde 2018 y entreno en Vikingos".

"Venimos de los 42K en Buenos Aires, así que a disfrutar acá en Rafaela. Este año será la primera vez que hago 21 kilómetros, siempre hice 10, por llegar con lo justo. Este año terminamos mejor físicamente así que vamos por los 21K", sumó.

Por último, Ricardo, también de esta ciudad, comentó: "Esta es mi cuarta media maratón. Vengo corriendo y entrando. Si todo va bien el año que viene haría los 42K en Buenos Aires, pero no podía faltar a esta fiesta".

"Cuando uno es local tiene un sabor distinto. Tratamos de estar presentes siempre con la familia para que todos vengan a disfrutar de este gran evento", finalizó.



ALGUNOS DATOS

Los 21K de Rafaela tendrán una multitudinaria participación de maratonistas de todas partes de la provincia y del país, quienes competirán sobre las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros (las dos primeras, certificadas). Al igual que en las ediciones pasadas, la largada se realizará a las 08:00 frente al Palacio Municipal.

Vale la pena mencionar que habrá seis puestos de hidratación para los atletas (en quinto se darán frutas y en el sexto se brindarán, además, aguas isotónicas, barritas de cereal y frutos secos).

A su vez, dentro del parque cerrado ubicado en la Plaza 25 de Mayo estarán a disposición especialistas médicos en kinesiología, podología y nutrición para asistir a los competidores.