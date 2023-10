Reiteraron recomendaciones para prevenir accidentes en las rutas

Hace pocos días se produjo en el sur de la provincia de Santa Fe un fenómeno meteorológico que generó un siniestro vial grave, además de múltiples complicaciones y riesgos en la circulación. La tormenta de viento y tierra que se registró en la región provocó un impresionante choque múltiple en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de San Jerónimo Sud. La tierra levantada por el fuerte viento sorprendió a los conductores que circulaban por ese corredor, generando confusión y desconcierto acerca de la conducta a tomar.

Los testimonios y evidencias de quienes se vieron involucrados en ese episodio indican que un fuerte viento hizo perder la estabilidad y producto de las partículas de polvo suspendidas en el aire la visibilidad disminuyó drásticamente y sorpresivamente.

Si bien la experiencia se vivió como inédita, la realidad es que la región integra lo que se denomina como “Pasillo de los Tornados”, una extensa área de llanura en América del Sur, donde se producen tornados y tormentas severas con mucha frecuencia. Esta franja ocupa un amplio sector de Sudamérica y su núcleo central se ubica en la República Argentina (norte de la provincia de Buenos Aires, el centro y oeste de Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este de Córdoba y el sur y el centro de Santa Fe).​

Al respecto, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, expresó que “muchos de los eventos que se producen en esta área pueden ser extremadamente destructivos dadas las condiciones climatológicas que presenta la zona para la formación de tormentas intensas, granizo y tornados”. Además, sostuvo que “en estas circunstancias no se puede circular de acuerdo a las velocidades permitidas de la vía según expresa el Art. N° 51 de la Ley 24449 y toma importancia el Art. N° 50 que habla de las Velocidades Precautorias o adecuadas, en este caso teniendo en cuenta las condiciones del clima”.



PARA TENER EN CUENTA

A LA HORA DE VIAJAR

Desde el organismo indicaron que la principal recomendación en caso de viento o tormenta de tierra es evitar viajar o bien posponer la salida lo máximo posible hasta que el fenómeno se disipe. Si el viaje debe realizarse de todas maneras aconsejan seguir las siguientes indicaciones:

* Disminuir la velocidad, mantener la distancia de seguridad con el vehículo que se encuentre adelante y no realizar sobrepasos en este momento.

* Mantener el parabrisas limpio y desempañado.

* Sujetar muy fuerte el volante tratando de mantener el control del vehículo.

* Estar muy atento a lo que acontece en el entorno y al comportamiento de los demás conductores. Si se advierte alguna anormalidad en el flujo de tránsito la principal medida preventiva que se debe tomar es salir de la calzada y parar en un lugar seguro. Si es posible y se cuenta con alguna en cercanías lo recomendable es esperar en una estación de servicio o algún otro predio similar.

* Llevar siempre encendidas las luces bajas.

* En caso de encontrarse imprevistamente en un banco de tierra que dificulte la visibilidad se debe mantener la calma y con suma precaución bajar a la zona de préstamo, lo más alejado posible de la cinta asfáltica.

* En este momento colocar las balizas del vehículo.

* No descender del vehículo ya que en estas circunstancias se pueden provocar choques en cadena.