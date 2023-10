CRAR derrotó con claridad a La Salle

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a La Salle por un claro 37 a 19, en uno de los partidos de la quinta fecha de la Reclasificación A del torneo Regional del Litoral. El equipo Verde obtuvo bonus ofensivo al apoyar cuatro tries, por intermedio de Franco Davicino, Ricardo Brown, Manuel Mandrille y Martín Bocco, en tanto que Santiago Kerstens aportó tres penales y tres conversiones, y Martín Bocco una conversión.

De esta manera, el equipo rafaelino se recuperó luego de las derrotas ante Jockey de Venado Tuerto y Paraná Rowing, para posicionarse mejor en el torneo a falta de dos jornadas.

La formación de la escuadra del Head Coach Alejandro Chiavón fue con Juan Ignacio Ghizzoni, Pedro Ambort y Ticiano Hang; Juan Cruz Karlen y Franco Davicino; Manuel Mandrille, Facundo Aimo y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Santiago Kerstens; Leonardo Sabellotti, José Francone, Ricardo Brown, Mateo Ferrero; Jerónimo Ribero.

Cambios: 47' Jonathan Viotti por Ghizzoni; 67' Gabriel Morales por Hang; 70' Jorge Requelme por Ambort; 61' Juan P. Imvinkelried por F. Davicino; 76' Gonzalo Clemenz por Aimo; 73' Mateo Villar por Mateo Ferrero; 70' M. Bocco por Ribero; 67' Francisco Fuglini por Brown.



LOS DEMÁS RESULTADOS

En Esperanza, Rowing de Paraná se impuso al local Alma Juniors por 36 a 19, mientras que Tilcara se impuso en Rosario ante Los Caranchos por 30 a 29, recordando que tuvo fecha libre Jockey de Venado Tuerto.

Las posiciones quedaron así: Rowing 20 puntos; Jockey VT 19; Los Caranchos 15; Tilcara 12; CRAR 10; La Salle 4 y Alma Juniors 0.

La próxima fecha (6ª y penúltima) se va a jugar el 21 de octubre con estos partidos: Rowing vs. Jockey VT; Tilcara vs. CRAR y La Salle vs. Alma Juniors. Libre: Los Caranchos.