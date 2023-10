Los Pumas van por la clasificación ante Japón

El seleccionado argentino, Los Pumas, jugará hoy ante Japón con la intención de mejorara su rendimiento y conseguir un favorable resultado para avanzar a los cuartos de final del Mundial de rugby Francia 2023, en un partido correspondiente al Grupo D. El encuentro se desarrollará en Stade de la Beaujoire, en la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, desde las 8:00 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe y televisación por parte de las señales ESPN y Star+.

Argentina saldrá a jugar con casi el mismo equipo del debut ante los ingleses (derrota de 27-10), con la variante del ingreso de Guido Petti en segunda línea por Matías Alemanno, una reafirmación de las convicciones del entrenador australiano Michael Cheika, quien se juega el pase a cuartos con la base del equipo que ideó para este certamen. El rafaelino Pedro Rubiolo estará en el banco de suplentes.

Es el partido más importante de la Argentina durante el ciclo Cheika ya que está en disputa la clasificación, un objetivo que se daba por descontado desde siempre pero fue puesto en duda a partir de presentaciones poco convincentes del equipo.

Los Pumas jugarán por el Grupo D pero es como si fuera un encuentro por los octavos de final, aunque no debe pasar inadvertido que la Argentina puede clasificarse con el empate a causa del mayor saldo de tantos con respecto al rival con +46 contra +14.

En el historial jugaron seis veces con ventaja de Los Pumas por 5-1, con una victoria mundialista. El equipo argentino venció 30-27 (Tucumán, 1993), 45-20 (Buenos Aires 1993), 33-21 (Cardiff, 199 en Copa del Mundo), 68-36 (Buenos Aires , 2005) y 54-20 (Tokio, 2016) mientras que los nipones ganaron 44-29 (Tokio , 1999).

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomas Lavannini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Japón: Keita Inagaki, Shota Horie y Jiwon Gu; Jack Cornelsen y Amato Fakatava; Michael Leitch, Pieter Labuschagne y Kazuki Himeno; Naoto Saito y Rikiya Matsuda; Siosaia Fifita, Ryoto Nakamura, Dylan Riley y Kotaro Matsushima; Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph,

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).



INGLATERRA CON LO JUSTO

Inglaterra superó ayer en forma agónica y apretada a Samoa, por 18-17, resultado que le permitió asegurarse el primer puesto del grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023, el mismo en el que hoy Los Pumas dirimirán su pasaje a cuartos de final en el choque ante Japón.

En el estadio Pierre Mauroy de la ciudad de Lille, el conjunto británico se llevó la victoria a los 34m. del segundo tiempo, con un try de Danny Care, que fue convertido por Owen Farrell, el capitán que aportó otros dos penales.El conjunto samoano había sorprendido en la primera parte, a punto tal de irse al descanso por 14-8 arriba, a partir de sendos tries de Nigel Ah-Wong, refrendados por Lima Sopoaga.

Además, Irlanda le ganó 36-14 a Escocia, en el Stade de France, y cerró el grupo B con puntaje perfecto. Con este resultado, el "Trébol" se quedó con el Grupo B con 19 puntos a raíz de cuatro victorias en cuatro encuentros y tres puntos extras. En cuartos de final, instancia que nunca pudo superar, el candidato a quedarse con el título se enfrentará a Nueva Zelanda el próximo sábado en Saint-Denis.

Oor la zona C, el líder Gales venció fácil a Georgia, por 43-19. Hoy se dirimirá el segundo clasificado a cuartos, luego del partido que animarán Islas Fiji (10)-Portugal (2), con Australia (11) aún a la expectativa.