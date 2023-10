Si Ben Hur no gana, festejará Sportivo Norte

La fecha 15 del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina se completará este domingo con la posibilidad de darse una definición del campeonato. Ben Hur recibirá desde las 17.30 al Deportivo Tacural (en la cancha auxiliar Nº 3) y si no le gana, festejará el título Sportivo Norte, que el jueves venció en uno de los adelantos a Unión de Sunchales.

Con esa victoria, el elenco dirigido por Marcelo Varela alcanzó los 40 puntos en la tabla y le sacó nueve a la BH, que hoy tendrá un equipo bastante alternativo ya que el viernes muchos de los habituales titulares jugaron por Copa Santa Fe ante Unión.

Como máxima aspiración, el Lobo debe ganar los tres juegos que le quedan y que el elenco de barrio Barranquitas no sume en sus dos próximas presentaciones para jugar un desempate, recordando que deben medirse entre ambos en la próxima jornada.



LA PROGRAMACIÓN

Domingo: 12.30hs Dep. Josefina vs Atlético de Rafaela (Guillermo Vaccarone); 16.30hs Peñarol vs Atlético María Juana (Rodrigo Pérez), Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas (Mauro Cardozo), Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado (Angelo Trucco), Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad (Sebastián Garetto); y 17.30hs Ben Hur vs Deportivo Tacural (Alejandro Schneller).

Las posiciones: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 31; Ferrocarril del Estado 30; Libertad 28; Peñarol 26; 9 de Julio 25; Arg. Quilmes 25; Atlético de Rafaela 24; Dep. Aldao 24; Brown 20; Florida 18; Dep. Ramona 14; Dep. Tacural 12; Unión 12; Arg. de Humberto 12; Arg. de Vila 8; Dep. Josefina 8, Atlético María Juana 7.



PRIMERA B, SEGUNDA DE LA REVALIDA

El último torneo de la Primera B tendrá la segunda fecha con esta programación:

Zona Sur: a las 11.30 (primera), Sp. Santa Clara vs. La Hidráulica (Leandro Aragno). 16.30 hs: Zenón Pereyra vs. Atlético Esmeralda (Darío Suárez); Talleres de María Juana vs. La Trucha FC (Guillermo Tartaglia); Juventud Unida de Villa San José vs. Libertad de Estación Clucellas (Lautaro Singer). Libre: Bochófilo Bochazo. Ya jugaron: San Martín de Angélica 1 - Defensores de Frontera 2.

Zona Norte: 16.30 hs. San Isidro de Egusquiza vs. Sportivo Aureliense (Ayrton Isasa); Deportivo Bella Italia vs. Sportivo Roca (Raúl Cejas); Moreno de Lehmann vs. Juventud (Claudio González) y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Susana (Hugo Moreyra). Libre: Belgrano de San Antonio. Ya jugaron: Independiente de San Cristóbal 0 - Independiente de Ataliva 0.



FUTBOL FEMENINO

Se jugará en Bochófilo Bochazo de San Vicente, con esta programación: Sub 14 a las 10 hs: Atletico Rafaela vs. Argentino de Humberto. Sub 14 a las 11:15 hs: 9 de Julio vs. Bochófilo Bochazo. Primera a las 12.30 hs: Deportivo Susana Verde vs. Libertad de Sunchales. Primera a las 14.15 hs: Deportivo Susana Blanco vs. Atlético de Rafaela.