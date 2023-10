Unión, obligado a ir por el triunfo

Una rueda atrás daba la sensación de que Unión podría llegar a las tres últimas fechas luchando por clasificar y no por mantener la categoría. Pero su irregularidad y el sprint favorable que metió Gimnasia de Entre Ríos en las últimas fechas lo dejó solo con dos puntos de ventaja sobre el Lobo entrerriano y Defensores de Villa Ramallo en la Zona 3. Por eso hoy el equipo sunchalense estará obligado a ganar ante Sportivo Belgrano de San Francisco, desde las 17 en el estadio de la Av. Belgrano, por la fecha 34 del Federal A, con el arbitraje de Joaquín Gil (San Pedro).

La misión no es nada sencilla para el equipo dirigido por Marcelo Milanese, ya que enfrente tendrá un oponente que está peleando por la clasificación, que por el momento está obteniendo.

Los demás partidos: a las 16.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. DEPRO (Matías Billone Carpio); Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores VR (Fabricio Llobet) e Independiente de Chivilcoy vs. El Linqueño (Lucas Cavallero). Libre: Sp. Las Parejas.

Posiciones: Douglas Haig 63; Independiente 46; Las Parejas y Sp. Belgrano 41; El Linqueño 40; DEPRO 36; Unión 34; Gimnasia y Defensores VR 32.