Atlético querrá volver al triunfo ante Mitre

Luego de dos derrotas consecutivas, Atlético de Rafaela intentará regresar a la victoria este domingo en Santiago del Estero cuando visite a Mitre. El cotejo es correspondiente a la fecha 33 y penúltima de la zona B de la Primera Nacional. Desde las 17.00, en el estadio Doctores José y Antonio Casteglione, el arbitraje estará a cargo de Nahuel Viñas.

La Crema sabe que necesita sumar para no ver comprometido el cuarto puesto, que ahora lo ocupa Quilmes en la tabla de posiciones (ayer le ganó a Atlanta 1 a 0), de cara a la localía en el Reducido. Pero enfrente tendrá a un rival que pretende instalarse entre los ocho mejores y que viene de un serie de buenos resultados en las últimas jornadas (tres victorias y un empate).



VARIOS CAMBIOS

Entre reapariciones y bajas obligadas, el entrenador Ezequiel Medrán dispuso cuatro variantes para el duelo ante los santiagueños en relación al que perdió en el Monumental ante Chaco For Ever.

En la línea defensiva, Fabricio Fontanini y Gabriel Risso Patrón vuelven tras cumplir con la suspensión, saliendo Mauro Osores y Federico Torres; en ofensiva, también habrá dos modificaciones y serán obligadas, ante el límite de amarillas que alcanzaron Alex Luna y Claudio Bieler: sus reemplazantes serán Gino Albertengo y Nazareno Fúnez.

Cabe acotar que Osores no formó parte de la delegación que viajó a Santiago del Estero, con una leve molestia. El único delantero natural entre los relevos será el juvenil Valentín Luciani.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Doctores José y Antonio Casteglione.

Arbitro: Nahuel Viñas. Asistentes: Rubén Bustos y Roque Narváez. Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

MITRE: Braian Bustos; Cristian Díaz, Rodrigo Tapia, Facundo Melillan y Marcos Sánchez; Matias Ferrari, Juan Alesandroni y Germán Díaz; Facundo Juárez, David Romero Neyra y Santiago Rosales. DT: Alfredo Grelak.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Nahuel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Matías Fissore y Manuel Ignacio Lago; Gino Albertengo y Nazareno Fúnez. Sup: Mayco Bergia, Matías Olguín, Gastón Tellechea, Federico Torres, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Matías Valdivi, Lisandro Merlino y Valentín Luciani. DT: Ezequiel Medrán.