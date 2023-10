Seguirá detenido, camionero partícipe de trágico choque

Antonio Daniel Roldán, de 30 años de edad, que conducía el camión que protagonizó el siniestro vial en el que el cantante Huguito Flores, su esposa y su cuñado, perdieron la vida, continuará tras las rejas, mientras avanza la investigación en su contra.

Según precisaron fuentes judiciales, la fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, solicitó la prórroga de la detención de quien reside en la localidad de Garza.

Durante la audiencia, la fiscal presentó las evidencias con las que cuenta hasta el momento, pericias de la División Criminalística, informes sobre el camión, testimonios de los docentes que transitaban en el tercer vehículo siniestrado, entre otros.



IMPUTACIÓN

De acuerdo a lo publicado por El Liberal, la funcionaria requirió que el camionero Roldán continuase detenido, ya que se encuentra imputado por el momento por el supuesto delito de homicidio culposo triplemente agravado y lesiones gravísimas, en concurso real.



PEDIDO DE

LA DEFENSA

En tanto, la defensa solicitó la excarcelación de su cliente, por entender que no existen peligros procesales, ya que Roldán no puede interferir en ninguna de las medidas pendientes en la investigación, y tampoco cuenta con los medios económicos para darse a la fuga.



DECISIÓN DE

LA JUEZA.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías, resolvió hacer lugar a lo solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal, y rechazó los planteos de la defensa, y extendió la detención del imputado por 15 días más.



LO SUCEDIDO

De las primeros informes de los peritos se desprende que la tragedia vial -sucedida a la altura de Garza- fue ocasionada por el vehículo mayor a las 21:30 de aquel fatídico 20 de septiembre.

El camión guiado por Roldán, no tenía las luces traseras.

Además, se indicó que el vehículo se encontraba en muy malas condiciones, y que las las ruedas del rodado estaban completamente desgastadas.

Por otra parte, se indicó que el capó del rodado se encontraba atado con un cable.



ESCENARIO

El camión transportaba tanques de agua, y se encontraba a unos 200 metros de ingresar al campo donde debía hacer la descarga.

Al parecer, había bajado la velocidad por un desperfecto, y Flores, que viajaba detrás en un automóvil Volkswagen Suran, con una calzada completamente a oscuras no notó la presencia del vehículo mayor, y pese a que intentó evitar el choque, se estrelló contra una madera que llevaba el camión, la que se incrustó en el sector izquierdo del rodado provocando lesiones mortales a Carina y a Rubén, hermano de ésta, y en el propio Flores, quien murió en los primeros minutos del jueves 21 en el Hospital Regional.



EVOLUCIÓN

DE CATALINA

Por otra parte, la directora del Cepsi dio a conocer una noticia que alegró el corazón a todos los seguidores de Huguito Flores y su de su familia, ya que develó que la hija del cantante que murió en el siniestro vial de la víspera de la Primavera, evolucionó notablemente en las últimas jornadas, y ya no presentaría riesgo de vida.

"Catalina está sin riesgo de vida, sin respirador, con sus familiares que la alimentan y acompañan en todo momento", señaló la médica en declaraciones periodísticas, que significaron un alivio para todos los fans de Huguito, que seguían paso a paso la evolución de la pequeña que hace días cumplió 3 años de edad.