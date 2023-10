Exito total de la segunda noche de película de la Sinfónica santafesina

Este viernes, el Centro Cultural Provincial ubicado en Santa Fe volvió a llenarse por completo con una presentación de la Orquesta Sinfónica Provincial conducida por el Maestro Silvio Viegas. El organismo musical repitió uno de sus conciertos más convocantes del año haciendo nuevamente el programa tributo al compositor estadounidense John Williams, representante prolífico de la música cinematográfica.

En la primera edición de este programa, que en su momento sería la única de la temporada, la convocatoria de público fue tan grande que el teatro se vio absolutamente desbordado: cientos de personas se quedaron fuera del recinto, sin poder presenciar el encuentro. Ante esa situación, Viegas, titular de la orquesta, tomó la decisión de reorganizar las actuaciones y hacer una repetición del tributo. Así fue que nuevamente la música de Williams sonó en Santa Fe.

En esta oportunidad fue necesario el retiro de localidades gratuitas con anticipación y a tres días de ser publicado formalmente el evento, los tickets ya se habían agotado. El 6 de octubre las puertas de la sala (que tiene capacidad para ochocientas personas y es una de las más grandes de Santa Fe Capital) se abrieron antes de lo habitual para que el público concentrado desde temprano pudiera ingresar y ocupar su butaca tranquilamente. Todo el que tenía su localidad en mano tenía asegurado un lugar en al sala. El ingreso había sido anunciado como gratuito y solidario haciendo posible que muchísimos productos no perecederos donados voluntariamente puedan llegar al Hogar Fracchiolla, institución dedicada el cuidado de niños en situaciones de riesgo de la capital provincial, de la mano del grupo local de cosplayers solidarios Escuadrón Ovejas Negras, quienes representan la saga de Star Wars. Y no fueron los únicos personificados: muchos espectadores aceptaron la propuesta que la Sinfónica había hecho días previos al evento y asistieron disfrazados de sus personajes favoritos, animándose a jugar y a convertirse en su héroe de ficción al menos por un momento.



NO SOLO HUBO MÚSICA

Con proyecciones en el techo de la sala, incluida una animación realizada y donada por Gisela Núñez, integrante del grupo Colectiva Transita Susurradoras, volvieron a sonar los temas principales de películas como «Harry Potter», «Tiburón», «Indiana Jones», «E.T.», «La Guerra de las Galaxias» y «La Lista de Schindler». Todo el concierto fue ambientado con luces de distintos colores, hubo participación del público e intervenciones artísticas, todo para generar un marco de espectacularidad para un evento artístico fuera de lo común.