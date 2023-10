Margarita Molfino vuelve a ser parte de un filme que es candidato a los Oscars

Tal como anunciamos hace unos días, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina dio a conocer que "Los Delincuentes" será la película que representará al país en la próxima edición del Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. De esta manera, el cine argentino buscará su tercer Oscar luego de La historia oficial en 1986 y El secreto de sus ojos en 2010. En caso de que el filme dirigido por Rodrigo Moreno lo logre, participará de la entrega prevista el 10 de marzo de 2024.

Con una premiere realizada en el Festival de Cine de Cannes 2023, donde fue muy bien recibida por la crítica, Los delincuentes está protagonizada por Daniel Elías y Esteban Bigliardi, y pone en escena una trama disruptiva y poco convencional.

En la historia, Morán (Elías), empleado de una pequeña sucursal bancaria de Buenos Aires, se siente hastiado de la rutina corporativa de la entidad, agobiado y atormentado por una existencia gris. Decide entonces ir detrás de una jubilación tranquila, lo que no debería sorprender a nadie. ¿El detalle? Planea hacerlo de un modo ilegítimo, lo que incluirá -al menos en su proyecto- un tiempo tras las rejas, mientras el botín queda en manos de un compañero que hará las veces de cómplice, Román (Bigliardi).

El plan asoma como perfecto, hasta su ejecución. Y es que Román, cuya misión es resguardar el dinero -una suma que equivale a todos los sueldos que ambos ganarían hasta jubilarse-, se adentrará en una zona rural, donde se topará con una mujer que cambiará mucho más que su propio destino.

A los mencionados Elías y Bigliardi, completan el elenco Margarita Molfino, Germán de Silva, Laura Paredes, Mariana Chaud, Cecilia Rainero, Javier Zoro Sutton y Gabriela Saidon.

LA OPINIÓN siguió el camino particular de la actriz rafaelina Margarita Molfino por el Festival de Cine de Cannes. Para esa ocasión, había comentado que "la ilusión, sin dudas, aparece cuando todo se va precipitando. Es muy emocionante porque es un lugar, en términos cinematográficos, muy prestigioso, más allá del glamour, las estrellas y la alfombra de donde han salido muchas de las películas que más amo. Es muy hermoso y muy inesperado. Me siento una privilegiada absoluta, pero a la vez, siento que es el producto de un trabajo muy profundo y un entramado de muchas personas. Veo el equipo de la película y puedo comprender por qué estamos acá. Eso me da mucho orgullo y alegría".

Hoy, LA OPINIÓN volvió a buscar la palabra de Margarita para que exprese sus sensaciones ante tal noticia. En realidad, esta es la segunda vez que una película de la que ella es parte es elegida para representar al país en los Oscars. Si se vuelve un poco hacia atrás en el tiempo, se podrá ver a Margarita Molfino en Relatos Salvajes, precisamente en la última historia. Allí, su personaje era la 'tercera en discordia' entre dos recién casados. Para ese entonces, Relatos Salvajes fue elegida entre las cinco películas extranjeras que se disputarían el premio y, aunque luego no pudo llevarse el Oscar, fue un antes y un después en el recorrido profesional y artístico de Margarita.

"Me enteré por las publicaciones del INCAA y por mensajitos entre todxs los que hicimos la peli, no sé, todo a la vez, salió y te llega por muchos lados", comentó la actriz al ser consultada por este medio.

"La película se estrenó en el Festival de Cannes hace unos meses y desde ese momento todas fueron alegrías. Tuvo un recibimiento excelente de la crítica y del público, y lo mismo sucedió en todos los festivales posteriores a los que fue. ¡Su recorrido es enorme! Cannes es el principal festival de todos, luego estuvo en Toronto, San Sebastián, Nueva York, Hamburgo ahora, Tokio, Lima, Río de Janeiro, Melbourne, Jerusalén, Polonia, Islandia y más que ni recuerdo. Obviamente, lo de los Oscars impacta mucho porque es lo que más trasciende a nivel prensa y espectáculo, pero nuestra felicidad viene hace rato. Ojalá se dé, es un proceso largo, es la elegida argentina. Luego allá hay otros filtros que pasar entre todos los países que mandan su película, hasta llegar a las nominadas a extranjeras", expresó Margarita.

Para concluir, LA OPINIÓN le preguntó cómo piensa que el público argentino va a recibir la película en su estreno, que es el 26 de octubre en todos los cines del país: "Es una película para mí muy hermosa y conmovedora, pero requiere tiempo y atención, ojalá la gente se disponga a darse ese tiempo. Como ya indica su título, hay delincuentes que cometen un robo pero la película va mucho más allá, lo que les pasa con eso que hacen da para pensar mucho. Qué vidas vivimos, qué deseamos, qué podemos, qué hacemos para modificar eso que nos aniquila día a día, qué nos salva. Para mí, y esto es muy personal, la película hace un uso pleno de todos los recursos y la propia materialidad del cine, no solo de contar una historia y un argumento sino del cómo se muestra eso, los colores, los detalles, la música, cada decisión en los planos, el montaje, la poesía. Para quienes miramos mucho cine aparecen muchas cosas que amamos".

Por su parte, el director de esta película, Rodrigo Moreno, se mostró contento y expectante en una entrevista con Noticias Argentinas: "Ojalá que la película logre entrar primero, son 130 países los que presentan su película. De esas 130, se hace un shortlist de 12 a 15 películas y sobre esas se hace la selección de las 5. Vamos paso a paso, el primer objetivo es entrar en ese shortlist y luego veremos".