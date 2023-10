Argentinos, ahora nos volvimos a ilusionar…

Observando el comportamiento del Ministro de Economía de la Nación podemos decir que solo piensa en llegar a las elecciones. Porque mientras se le disparan los índices inflacionarios, sigue repartiendo dinero a troche y moche, sanciona dos docenas de medidas expansivas sobre la base monetaria y que atentan contra la sanidad del presupuesto público, consistentes en diferentes tipos bonos, rebajas impositivas y aumentos de salarios, jubilaciones, pensiones y planes, discrecionales y temporarios, que no solo afectan al nivel de precios, sino también a los tesoros nacional, provinciales y municipales.

Conjuntamente, como el dólar es un precio más de la economía, para actuar sobre las cotizaciones de estos, arremete con allanamientos a financieras que operan en el mercado ilegal del blue y a otras entidades de mercados formales y por otra parte coloca nuevas restricciones a la compra de los billetes verdes bajo las modalidades Contado con Liqui y MEP, desconociendo que si disminuye la oferta con la demanda sostenida, lo que logrará es aumentar las cotizaciones en lugar de reducirlas. Nos preguntamos ¿si toma medidas de fondo no será mejor? Porque si continúa haciendo lo mismo, obtendrá los mismos magros resultados en economía y cosechará el mismo, o menor, caudal de votos que los que obtuvo en las elecciones PASO.

Por otra parte, no vamos a olvidarnos que estamos todavía, y por cuatro años, festejando que somos los campeones del mundo mundial en el fútbol y nos vamos a ilusionar con cambios en el país. Pero no vamos a hacerlo porque somos ilusos y solo pensamos en el hermoso juego de la pelota que nos alegra la vida, sino porque estamos convencidos que, con un nuevo plan económico, podemos hacer resurgir la economía del país y con ello recuperar el poder adquisitivo de los empleos y crear muchos más.

¿Qué tendría que incluir el plan económico para ello? Para empezar, orden en las instituciones, tanto en las que rigen el mercado, como las que reglan la vida de los ciudadanos en general, si no empezamos de mayor a menor no llegaremos a destino. Es aquí donde la justicia cumple un rol fundamental como garante del Estado de Derecho y exigimos que actúe acorde a lo que se espera de ella. Luego desde el Poder Ejecutivo, se necesita como prioritario que se cuadren los presupuestos, es decir que se gaste solo los recursos que tenemos. No exigimos superávit en los mismos, pero sí que desaparezcan los déficits, hace décadas que vivimos de privatizaciones, emisión monetaria, dilapidación de reservas y deuda interna y externa. Respecto a esto último solo pretendemos que la deuda sea adquirida cuando hace más productivo al país o a una región, será bienvenida para puertos, rutas, caminos, puentes, ferrocarriles, gasoductos, etc. ya que esta mejora en la productividad, pagará por sí sola la deuda contraída. Al Poder Legislativo le pedimos seriedad en las leyes tratadas, como no la vimos en la ley de alquileres, así como en buscar una mejor presión fiscal reordenando el actual enmarañado sistema impositivo argentino.

Nos volvemos a ilusionar porque el sector público está quebrado y por dicho motivo se correrá de la economía dejando actuar al sector privado que es quien sacará al país adelante.

Nos volvemos a ilusionar porque vemos que luego de las elecciones renace la posibilidad de salir del cepo cambiario, el cual nunca debió haber sido impuesto, que nació en el anterior cambio de gobierno y que nunca se decidió quitar, por impericia de los ministros de Economía que se sucedieron y que temieron una corrida cambiaria permanente por falta de confianza en ellos. Este tipo de medidas, deben ser transitorias y se colocó para evitar la fuga de dólares, en la incertidumbre que se generaba mientras cambiaba el gobierno, pero una vez sucedido esto debió levantarse, ya que además de bloquear la salida de dólares, también bloquea el ingreso de inversiones.

¿Quién va a ingresar dólares a $350 cuando valen más de $800 por unidad? Lo que debe hacerse es fomentar el ingreso de divisas, en lugar de combatir su salida. Con la eliminación del cepo y la maraña de reglamentaciones que lo sostienen, la inversión que se encuentra suspendida desde hace un quinquenio volverá. Estamos convencido de ello, ya que la producción que puede hacerse en Argentina es demandada por el mundo, quien está ávido de alimentos, carne, leche, granos y demandante de combustibles y de minerales como el litio que poseemos y podemos desarrollar.

Cada vez que alguien decide invertir en Argentina, ingresan dólares al país, estos van a integrar las reservas del BCRA, la demanda de pesos aumenta y con ello se reduce la inflación, por otro lado, hay más empleo y con ello menos asistencia social, pero también mejora la recaudación por los nuevos consumos de los inversores, su cadena y los nuevos empleados, por lo que también mejora el presupuesto del Estado.

Por lo expuesto, con la expectativa de las elecciones en el presente mes y la eliminación del cepo, argentinos, ahora nos volvimos a ilusionar…



