Brown le ganó a Vila

Anoche, en continuidad de la fecha 15 del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol Brown de San Vicente superó 2-1 a Argentino de Vila.

Los goles para la victoria local fueron anotados por Guillermo Ensabella (45m PT) y César Berazategui (8m ST). Para Vila descontó Mariano Cavallero (25m ST). En Reserva fue 2-0 para Vila.



Domingo 08/10: 12.30hs Dep. Josefina vs Atlético de Rafaela (Guillermo Vacarone), 16.30hs Peñarol vs Atlético María Juana (Rodrigo Pérez), Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas (Mauro Cardozo), Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado (Angelo Trucco), Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad (Sebastián Garetto); 17.30hs Ben Hur vs Deportivo Tacural (Alejandro Schneller).



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 31; Ferrocarril del Estado 30; Libertad 28; Peñarol 26; 9 de Julio 25; Arg. Quilmes 25; Atlético de Rafaela 24; Dep. Aldao 24; Brown de San Vicente 20; Florida de Clucellas 18; Dep. Ramona 14; Dep. Tacural 12; Unión 12; Arg. de Humberto 12; Arg. de Vila 8; Dep. Josefina 8, Atlético María Juana 7.