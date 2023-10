La clasificación se fue a Santa Fe

(Por Darío Gutiérrez). - Luego de un duelo parejo, donde inclusive tuvo las mejores oportunidades en el segundo tiempo que no pudo aprovechar, Ben Hur quedó eliminado de la Copa Santa Fe en los cuartos de final por penales ante Unión de Santa Fe. El partido había finalizado 1 a 1, con el tempranero gol de Pablo Moreyra para el local y de Daniel Juárez en el cierre del primer tiempo para el Tatengue, que se llevó un cheque de 1.150.000 pesos y la clasificación a semifinales donde jugará con el ganador de Juventud de Malabrigo y Colón.

Ante un muy buen marco de público, el elenco dirigido por Rolando Carlen sacó provecho de la pelota parada en el inicio. En un corner desde la izquierda, López le dio al primer palo y allí peinó Moreyra para colocar el balón en el segundo palo de un sorprendido Chávez.

El fuerte viento, en esa etapa favorable a Ben Hur, fue un condicionante para la precisión, sobre todo del local. El 4-4-1-1 dispuesto por Carlen se hizo más definido para esperar a un rival -conformado por la reserva reforzada por el uruguayo O'Neill y el "Pájaro" Juárez- que tuvo que salir, y que de a poco generó algunas oportunidades. En una Morales estuvo cerca del empate, de no ser por el buen cruce de Cura.

Respondió la BH con un remate de Tuni López desde la media luna del área que se fue cerca del travesaño y cuando parecía que el partido no iba a tener más emociones, a los 45' O'Neill le birló el balón a Acuña con el equipo saliendo, se fue por la izquierda y su centro bajo lo capitalizó por el medio del área Juárez para con un remate bajo dejar sin chances a González y establecer la paridad.

En el complemento de entrada fue todo muy discreto, hasta que con los cambios empezó a tener más ritmo. Carlen se la jugó con un equipo sin un delantero definido con el cambio de Jiménez por Larrazábal, y los rapiditos complicaron en parte al medio y la defensa tatengue. "Chema" tuvo un buen ingreso moviéndose por derecha, con buenas sociedades junto a Barco y López, que pasó a jugar de "falso 9".

Un remate de Acuña desviado por Schultz, un disparo recto de Bessone controlado con seguridad por Chávez y otra intervención del arquero ante Weisheim tras jugada de Bessone y Jiménez, evidenciaron que el local estuvo más cerca.

Llegó el momento de los penales, donde Chávez confirmó que fue la figura del partido, no solo por lo hecho en los más de 90 minutos reglamentarios, sino porque le contuvo los disparos a Cura y Weisheim, que sellaron la clasificación.

No obstante, Ben Hur estuvo a la altura de las circunstancias y con un plantel que no está cerrado (vendrían un defensor y un delantero más), irá por su gran objetivo en el Regional.



BEN HUR 1 (2) - UNION 1 (4)

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Maximiliano Moya. Asistente 1: Mariano Gonzalez. Asistente 2: Leandro Vivas. Cuarto árbitro: Facundo Benelli.

Ben Hur: Gonzalo González; Kevin Acuña, Luciano Cura, Pablo Moreyra (70' Leandro Sola) y Lucas Carrizo; Cristian Barco, Ignacio Schell Grane (84' Matías Martinez), Matías Clemenz y Matías Rojo (70' Juan Bessone); Diego López (84' Maximiliano Weisheim) y Lautaro Larrazábal (60' Sebastián Jiménez). Sup: Joaquín Aylagas, Octavio Retamoso. DT: R. Carlen.

Unión: Agustín Chávez; Jairo Sánchez, Matías Schutz, Rafael Profini y Mateo García Franzotti (75' Tomás Aballay); Lisandro Morales (70' Francisco Pumpido), Juan Ircher, Jairo O'Neill y Lautaro Pérez (70' Cristian González); Mariano Meynier y Daniel Juárez (79' Nicolás Verón). Sup: Matías Coria, Lisandro Ramirez, Juan Cruz Alvarez. DT: M. Mosset.

Primer tiempo: a los 2' gol de Moreyra (BH) y 45' gol de Juárez (U).

Definición por penales: para Ben Hur convirtieron Barco y Jiménez. Los disparos de Cura y Weisheim fueron atajados por Chávez. Por Unión lo hicieron O'Neill, Meynier, Profini y Verón.