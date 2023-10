Independiente visita a Argentinos

Independiente, líder de la Zona A, visita este sábado, a las 21:30, a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El partido en el Estadio Diego Armando Maradona tiene como árbitro principal a Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR y la televisación de ESPN Premium.

Tras la victoria en el clásico ante Racing, los dirigidos por Tevez buscan extender su buena racha, aferrándose a la punta y alejándose de la zona de descenso.

Desde la llegada del Apache al Rojo, el equipo de Avellaneda suma siete partidos consecutivos invicto, logrando cuatro triunfos y tres empates en el proceso. La única deuda pendiente es la Copa Argentina donde cayó por penales tras el empate 1-1 en el tiempo regular

Independiente se encuentra puntero de la Zona A con 14 unidades, solo siendo derrotado frente a Colón en la noche de la renuncia de Ricardo Zielinski. Con el cambio de técnico y la energía renovada de Carlos Tevez, el Rojo se acostumbra a resultados positivos, consiguiendo así alejarse a cinco puntos de la zona de descensos y a tan solo 6 unidades de la clasificación a la Copa Sudamericana. El viaje a la paternal será otra prueba importante para sumar de tres puntos y afianzarse en lo más alto de su Zona.

Por otro lado, Argentinos Juniors suma 11 puntos y esta tan solo a tres puntos de Independiente. La Copa Libertadores y la Copa Argentina son cosa del pasado para el Bicho, al igual que el ciclo de Diego Milito. Pablo Guede, el nuevo entrenador, tiene como objetivo principal clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga y lograr entrar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Se encuentra a tan solo dos unidades de Defensa y Justicia en la lucha por el último clasificado vía la tabla anual del futbol argentino.



GANÓ CENTRAL

Rosario Central se impuso por 1 a 0 ante Huracán como local, en el partido que dio inicio a la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, y mantiene vivo su objetivo de ingresar a la Copa Libertadores del próximo año. Jaminton Campaz fue el autor del único tanto del encuentro para el conjunto comandado por Miguel Ángel Russo.

Con este resultado, Rosario Central acumula 11 puntos, se ubica en la séptima posición de la Zona A y quedó a un paso de clasificar para disputar la Libertadores 2024. Mientras que Huracán quedó con 13 puntos en la tercera posición y perdió la chance de despejarse de la zona baja, aun complicado.



HOY, LA ZONA B. 16.30hs San Lorenzo vs Newell's, 19hs Lanús vs Defensa y Justicia, 19hs Estudiantes vs Godoy Cruz, 21.30hs Central Córdoba vs Tigre.



Las probables formaciones:



Argentinos: Alexis Martín Arias; Javier Cabrera, Marco Di Césare, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba y Román Vega; Francisco González Metilli, Federico Redondo y Alan Rodríguez; Leonardo Heredia y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.



Independiente: Rodrigo Rey; Patricio Ostachuk, Joaquín Laso, Cristian Báez y Damián Pérez; Rubén Martínez, Iván Marcone; Braian Martínez y Federico Mancuello; Martin Cauteruccio y Alexis Canelo. DT Carlos Tévez



Arbitro: Nicolás Ramírez.

Cancha: Argentinos Juniors.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN