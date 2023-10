Milei intentará sacar ventaja del escándalo de Insaurralde

El escándalo que tuvo como protagonista a Martín Insaurralde y que derivó en su renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicilllof, podría afectar las chances electorales del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Esa lectura la vienen realizando no solamente los analistas políticos. También especulan con esa posibilidad sus contendientes.

En el caso de Javier Milei, de acuerdo con lo reconocido por los responsables de su campaña, intentará aprovechar el complejo panorama que atraviesa por estos días Unión por la Patria, mediante la programación de una campaña por Lomas de Zamora, el distrito que sigue teniendo como intendente -en uso de licencia- al ahora imputado Insaurralde.

En ese sentido, el candidato presidencia de La Libertad Avanza, tiene previsto llevar adelante una caravana por ese histórico bastión del peronismo, tratando de capitalizar una situación no deseada por Kicillof a nivel provincial y que, paralelamente, también podría incidir en el plano nacional.

Se descuenta que Milei estaría acompañado durante su recorrida, posiblemente la semana que viene, por su candidata a la gobernación Carolina Píparo, como así también por el postulante a la intendencia por su espacio, Antonio Volponi.

No es un dato menor que Lomas de Zamora sea el segundo distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires -solamente por detrás de La Matanza- y una buena performance podría acercar al economista de derecha a cumplir con su principal cometido de ganar el próximo 22 de octubre en la primera vuelta.

La opción de Píparo, en cambio, parece bastante más lejana, porque tanto el propio Kicillof y Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), hoy tendrá un mayor nivel de adhesiones en el principal estado argentino.