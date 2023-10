Intensa búsqueda de Margui

Siempre es triste y doloroso perder una mascota, porque representan una parte importante de nuestras vidas y son un integrante más de nuestras familias. En Rafaela son muchos los perros y gatos que a diario se extravían. En este caso, se ofrece recompensa por Margui, una perrita de 13 años aproximadamente, que se ha extraviado desde el pasado miércoles al mediodía, en calle 3 de Febrero al 600, en el barrio 9 de Julio de nuestra ciudad. Llevaba collar amarillo con chapita con su nombre también en amarillo. Margui vivió casi toda su vida en un refugio y hace 3 años forma parte de nuestra familia. Nunca sale sola a la calle, no se sabe orientar y su visión y audición no son buenas, propias de su edad. Ya pasaron un par de días y aún no se sabe nada. Para mayor información, comunicarse el contacto de Gabriela Bianchini, 3492-586354.