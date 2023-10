Autoridades de Pilar visitaron el Centro de Monitoreo Urbano

El Centro de Monitoreo Urbano fue visitado este miércoles por una delegación cuyos integrantes formarán parte del futuro gobierno comunal de la localidad de Pilar (Unidos para Cambiar Santa Fe). Dicha delegación fue recibida por el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y en ese marco, Paulo Abadino, integrante de la futura comisión comunal indicó que llegaron a Rafaela con la intención de asesorarse “ya que hemos visto que tienen vasta experiencia en el tema”.

Abadino consideró que el de la prevención en seguridad “es un tema complejo porque hemos tenido varios hechos graves en Pilar. Entonces, la idea es empezar a diagramar un sistema de prevención. Creo que tenemos que apuntar a eso”, y afirmó que ”la capacitación en este sentido es fundamental”, al tiempo que sostuvo que “no va a ser la última visita que hagamos a este Centro de Monitoreo de Rafaela”.

Con respecto al funcionamiento del Centro de Monitoreo y de todo el sistema preventivo desplegado en nuestra ciudad por parte del Municipio, mencionó que “es muy ágil, muy rápido. Creo que eso le da seguridad al vecino, que es lo fundamental. Yo vengo de una localidad muy pequeña en donde no estamos acostumbrados al uso de estas herramientas. Entonces la idea es, primero, convencer, hablar con el vecino para que se pueda trabajar en comunidad”.



ACCESO PARA TODOS

Por su parte, Maximiliano Postovit dijo: “Les contamos nuestra experiencia y nos pusimos a disposición para colaborar en todo lo que necesiten, teniendo en cuenta su idiosincrasia, como lo hicimos con representantes de distintos gobiernos de nuestra provincia, Córdoba y Santiago del Estero a quien hemos recibido y por eso estamos orgullosos. Estamos para asesorar independientemente del partido político. Acá nosotros no miramos eso porque tenemos claro que la seguridad tiene que ser para toda la población”. Asimismo, el funcionario expresó: "Sabemos que estamos pasando por situaciones delicadas, pero no por eso el Municipio va a estar ausente. Al contrario, la Municipalidad de Rafaela es un Estado presente en materia de prevención”.