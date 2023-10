Rubiolo convocado para el partido con Japón

Los Pumas tienen la formación confirmada para medirse ante Japón el domingo a las 8 en el Estadio de la Beaujoire de Nantes, en lo que será la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Rugby Francia 2023. El equipo nacional, que perdió en el debut ante Inglaterra y luego venció a Samoa y a Chile, necesita ganarle a Japón para meterse en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Aunque un empate también le puede permitir avanzar a la etapa decisiva del certamen por tener una mejor diferencia de tantos (-46 frente a los +14 de los nipones), excepto que los orientales obtengan punto bonus y los argentinos no lo consigan.

En la última goleada ante Los Cóndores chilenos el entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, dispuso una formación alternativa en la que vieron acción varios jugadores que no habían tenido la chance de debutar en este Mundial, pero ahora el head coach australiano volvió a las bases y armó un XV inicial bastante previsible.

Básicamente, el equipo que armó para enfrentar a Japón es la misma base que debutó ante Inglaterra y que afrontó el partido ante Samoa, con el agregado de Guido Petti en la segunda línea, que le ganó el lugar al cordobés Matías Alemanno. En ese sector de al cancha también será titular Tomás Lavanini, quien se recuperó de una lesión que venía sufriendo.

Respecto a los jugadores de nuestra surgidos de CRAR que son parte de la escuadra nacional, Pedro Rubiolo, que viene de ser titular ante los chilenos, estará en el banco de suplentes, mientras que Mayco Vivas no fue convocado para este encuentro.

En cuanto a los backs, vuelve la pareja de medios titular compuesta por Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras, mientras que Nicolás Sánchez quedó relegado al banco de suplentes a pesar de que vino de mostrar un sólido rendimiento ante Chile.

El XV titular de Los Pumas ante Japón:1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Pedro Rubiolo, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni..

Cabe recordar que Los Pumas jugarán con la camiseta alternativa, que es un homenaje al Regimiento de Granaderos a Caballo.