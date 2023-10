Hoy, día de Multicon

Con mucha expectativa, hoy llega la cuarta edición de la Multicon Rafaela al Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM). Una alternativa local a las convenciones nacionales del comic como Comic-Con, Comicópolis (Buenos Aires), CAF (Córdoba) o Crack Bang Boom (Rosario), que ya ha conseguido instalarse en la ciudad y reúne temas tales como el comic, manga, animé, videojuegos, literatura fantástica, cine y televisión contemporánea.

El evento se extenderá a lo largo de una única jornada desde las 11:00 hasta las 19:00. Las entradas se podrán adquirir también en puerta. La entrada general posee un costo de 2000 pesos; la entrada "compañeros", con la que entran dos personas vale 3500 pesos, y la entrada "equipo", con la que entran 4 tiene un valor de 6000 pesos. Los niños menores de 10 años entran gratis.

Las actividades abarcan una multiplicidad de temas, tales como talleres de origami (figuras papel plegado), papercraft (figuras en papel impreso y plegado), dibujo (historieta, comic, manga, humorismo, caricaturas), mini torneos de videojuegos y juegos de mesa, partida de rol (juego de mesa sobre interpretación de roles), concurso de cosplay (disfraces), trivias, charlas y disertaciones de especialistas, etc.

La temática elegida para este año será el mundo de los juguetes a partir de la película Toy Story de Disney, con un recreación de un set de la película.

Los artistas invitados son los grupos Star Wars Base Rosario y Rosario Ciudad Gótica. Ambos son fan clubs sin fines de lucro que se visten y caracterizan de los personajes vinculados a estas películas. Se dedican a compartir información, organizar eventos temáticos como el Batman Day o el May the Fourth y participan en eventos solidarios. También contará con la presencia de Carlos Barocelli, un destacado ilustrador e historietista de la ciudad de Rosario, quien estará brindando un taller de acuarelas y una charla en nuestra ciudad.



CRONOGRAMA

11:00 - Ingreso

11:00 - Apertura Concurso de Dibujo

12:00 - Inscripción a Rol

13:00 - Trivias

13:00 - Inscripción a Videojuegos

13:30 - Taller Yu -Gi -Oh

14:00 - Show musical Enzo A. Monroig

14:00 - Torneo de Scalextrix

14:30 - Demostración de Taekwondo

15:00 - Concurso de Cosplay

16:00 - Show musical Red Riot

17:00 - Trivias

17:00 - Presentación de libros

17:30 - Charla Carlos Baroccelli

18:00 - Premiación de Concurso de Dibujo

18:00 - Premiación de Concurso de Remeras

18:30 - Show musical Banda Municipal.